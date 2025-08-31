'Neverazo' en el VAR de la Premier a lo González Fuertes

El comité de arbitraje de Inglaterra ha seguido los pasos del español y ha relevado a Michael Salisbury del VAR para el encuentro de este domingo entre el Liverpool y el Arsenal, tras haberse equivocado el sábado en el encuentro entre el Fulham y el Chelsea.

Salisbury ha sido reemplazado por John Brooks como responsable del VAR del encuentro de Anfield, que será dirigido por Chris Kavanagh y en el que tendrá a su lado en la sala VOR a Sian Massey-Ellis.

La decisión se ha adoptado después de comprobarse que había cometido un error al intervenir desde el VAR en un gol de Josh King para el Fulham que a la postre fue anulado.

El sábado, en la liga española, se concedió un tanto al Atlético de Madrid, obra del argnetino Giuliano Simeone, tras partir éste en fuera de juego en el feudo del Alavés. Pablo González Fuertes era el encargado del VAR y no avisó al colegiado de campo, Víctor García Verdura.

Estaba designado como AVAR en el encuentro Real Madrid-Mallorca, que se jugaba por la noche, y tras su error fue reemplazado por el andaluz Mario Melero López.