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PREMIER LEAGUE

¿Qué necesita el Manchester City para ganar la Premier League 2025/26?

Los de Pep Guardiola apuran ante el Bournemouth sus últimas opciones de poder dar el 'sorpasso' al Arsenal

El Manchester City aún tiene la posibilidad de arrebatarle el título de la Premier League al Arsenal

El Manchester City aún tiene la posibilidad de arrebatarle el título de la Premier League al Arsenal / EFE

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

El Manchester City se prepara para afrontar un partido decisivo en sus aspiraciones de conquistar la Premier League. Después de conquistar tanto la Carabao como la FA Cup, los 'cityzens' quieren ponerle el broche a la temporada con la conquista de la Premier League, aunque para ello primero deben de producirse una serie de condiciones.

La victoria del Arsenal frente al Burnley (1-0) deja a los de Pep Guardiola sin margen de error alguno. Cinco puntos separan a los 'gunners' del Manchester City, por lo que los segundos están obligados a sacar adelante sus dos próximos partidos para mantener sus mínimas opciones de dar el 'sorpasso'.

Un detalle muy a tener en cuenta es que el empate a puntos entre City y Arsenal ahora mismo beneficiaría a los 'cityzens', ya que ambos equipos cuentan con la misma diferencia de goles (+43) pero el average particular corresponde a los primeros. Además, una victoria pondría por delante a los de Guardiola también en el average general.

Mikel Arteta, durante el Arsenal-Burnley

Mikel Arteta, durante el Arsenal-Burnley / Europa Press

¿Qué necesita el Manchester City para ganar la Premier League?

Las cuentas del Manchester City para proclamarse campeón de la Premier no pueden ser más claras. Para conquistar el título la próxima semana, los 'cityzens' necesitan imponerse en sus dos próximos compromisos y esperar un tropiezo de los 'gunners' en la última jornada, en la que miden sus fuerzas ante un Crystal Palace que no se juega nada.

Dicho de otro modo, el Manchester City necesita imponerse ante el Bournemouth esta noche y ante el Aston Villa el próximo domingo, resultados que dejarían en 83 puntos su contador particular. Este hipotético escenario trasladaría toda la responsabilidad al Arsenal, que necesitaría ganar para asegurarse la victoria.

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Una derrota condenaría a los 'gunners' de nuevo a la segunda plaza, mientras que un empate les obligaría a sacar la calculadora. En el caso de que ambos equipos sumen 83 puntos, la balanza se inclinará a favor del equipo con mejor average general. Un nuevo empate en este campo inclinaría la balanza a favor del City, ya que le tiene ganado al Arsenal el average particular.

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