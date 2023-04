Nasri y la bronca con Guardiola: "No me grites"

En una entrevista a L'Équipe, el ex futbolista del Manchester City ha hablado sobre como era Guardiola como entrenador, sus habituales discusiones por las normas y también del actual momento de forma de los 'citizens' Este miércoles por la noche, 'gunners' y 'citizens' se enfrentan en un duelo que puede decidir la Premier League. Para Nasri, el City parte como favorito y "llega en su mejor momento de forma"

Samir Nasri es un viejo conocido del Etihad. De hecho, su llegada se produjo cuando el equipo de Manchester estaba poniendo los fundamentos para empezar a crecer. Ahora, el ex jugador francés, que también militó por otros grandes clubes como Arsenal o Sevilla, entre otros, es comentarista televisivo de Canal +, donde aporta su visión del futbol.

En una entrevista concedida a L'Équipe, en la previa del partido que puede decidir la Premier y que, curiosamente, enfrentará a dos de sus anteriores equipos (Manchester City y Arsenal), el nacido en Marsella ha hablado de la personalidad del técnico de Santpedor, y de todas las normas que ponía al vestuario para el buen hacer durante la temporada.

"Guardiola es prepotente, en el buen sentido. Sabe que es el mejor entrenador y te lo deja claro. Pep sabe lo que aporta al club y sabe que cuando llegó al City tenía carta blanca. Entonces, para él, era bastante fácil imponer su ley. Después, es una persona franca y honesta", aseguraba.

El actual entrenador de los 'citizens' llegó a tierras inglesas en julio de 2016, después de sus gloriosos pasos por FC Barcelona y Bayern de Münich. Desde su aterrizaje en el Etihad, Nasri tan solo disputó 15 minutos en competición oficial con el club, puesto que no contaba para Guardiola y enlazó una cesión al Sevilla y, en agosto de 2017, el traspaso al Antalyaspor turco.

La intención del técnico catalán no era la de dejarle ir, pero el francés insistía en que quería jugar. "Se enfadó muchas veces conmigo. Me decía que era un desperdicio de jugador, que no debía estar jugando ahí sino en el Barcelona. Quería que me quedara y jugara allí. Pero le dije que no podía garantizarme de ser titular y yo necesitaba jugar. Me dijo que pensaba que me equivocaba, pero que en todo caso me quedarían dos años de contrato", sentenciaba.

Aunque una de las cosas que menos gustaban a Pep era el sobrepeso del jugador. En primera persona, el ex futbolista explica que "en mi primer entrenamiento con él todo va bien, está contento conmigo. Al día siguiente me vuelve a convocar y ahí me grita lo de mi peso", después de llegar con sobrepeso a la pretemporada. "Le dije no me grites, no soy un niño".

"Cuando llegué, Guardiola me dijo que mi peso debía ser 76 kilos. Yo no había pesado eso desde que jugaba en Marsella, porque en la Premier siempre hay un programa para coger más músculo. Él quiere jugadores finos, físicos. Yo llegué con cuatro kilos más de los que normalmente debía tener. Con Guardiola, si tienes 2,5 de más no te puedes entrenar con el grupo. Entonces me entrené yo solo por mi cuenta".

Otra de las discusiones entre técnico y jugador fue respecto al sexo. Nasri asegura que "en un día libre, Guardiola nos decía que el que quisiera tener alguna relación sexual, debía ser antes de medianoche porque hacía falta tener un buen sueño. Decía que lo hizo con Messi y que desde entonces no se lesionaba muscularmente". El de Santpedor, días después, contestó: "Es imposible jugar bien al fútbol si no tienes sexo con tu pareja. Nunca prohibiría eso. Si lo estás haciendo, mejor jugarás".