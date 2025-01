Nadie puede con Isak

En Suecia se estarán frotando las manos. Dos de los '9' más en forma del momento, Viktor Gyökeres y Alexander Isak, nacidos en Estocolmo y en Solma, respectivamente, representan con orgullo al país escandinavo esta temporada. Lo del punta del Sporting CP no es nuevo, pues ya nos sorprendió a todos hará ya un año, cuando empezó a no poder dejar de marcar goles. Este curso le tocaba sorprender al ex de Borussia Dortmund o Real Sociedad, a quien le faltaba 'explotar' por completo. Dejar huella.

Y vaya si está dejando huella el bueno de Isak en Inglaterra, en un sorpresivo Newcastle United que vive plácidamente en la tabla. Quinta posición y metidos de lleno en la lucha por clasificar a las competiciones europeas. El sueco, de tan solo 25 años, vive su tercera temporada en Saint James' Park y, si sigue a este ritmo, se superará a si mismo muy pronto. En su primer año registró, en 27 partidos, 10 goles y tres asistencias, unas cifras que no estuvieron nada mal para ser su primera aventura en tierras británicas. Ya asentado de lleno, en la 23/24 firmó el mejor curso de su carrera: 25 dianas y dos asistencias en 40 encuentros.

Alexander Isak (Real Sociedad): 40 millones de euros / EFE/AFP

Cierto es, que en su etapa en San Sebastián tampoco lo hizo nada mal, pues anotó 44 tantos y repartió ocho asistencias en 132 partidos. Su mejor curso, sin lugar a dudas, fue el 20/21, donde llegó a aportar 17 dianas en 34 jornadas ligueras.

UN 'KILLER' EN ST JAMES' PARK

Centrémonos, sin embargo, en el Isak del presente. 15 goles y cuatro asistencias en 22 partidos, entre Premier League y Carabao Cup. ¿Su última exhibición? En el Emirates Stadium para dar ventaja al Newcastle en la eliminatoria de las semifinales de la Carabao Cup (0-2). Con ese tanto, ya suma siete en los últimos cinco partidos. Diez en los últimos diez. Tiene contrato hasta 2028 y un valor de mercado de 75 millones de euros en el portal de Transfermarkt.

Alexander Isak en la celebración de un tanto con el Newcastle / Agencias

Es un killer en toda regla. Silenció Old Trafford, el Tottenham Hotspur Stadium o el Emirates Stadium. Siempre presente en momentos de máxima necesidad y/o urgencia de un Newcastle que puede presumir de haber rascado un punto ante Manchester City o Liverpool, líder intratable en la Premier League.

UN CAPRICHO DE 180 'KILOS'

En 2024, fue el jugador no figurante del Big Six que más goles marcó: 25. Y ningún otro futbolista fue capaz de perforar más redes que él el pasado mes de diciembre (8), ni Mohamed Salah (7) ni Cole Palmer (5). Ya es el tercer máximo realizador de la Premier League con 13 dianas y ya acecha a dos colosos como son Erling Haaland (16) y Mohamed Salah (18).

Isak ya acecha a Salah en la lucha por el pichichi / @alex_isak

Por ahora, será magpie hasta que ningún otro equipo diga lo contrato, pues es objeto de deseo de varios de los grandes europeos, como es el caso de Arsenal, o incluso Liverpool. The Guardian adelantó que el Newcastle le tasaba en unas 150 millones de libras - 180 millones de euros al cambio -. Una auténtica locura. Los goles se pagan caros en la Premier, pero lo cierto es que Isak se ha ganado a pulso ser considerado uno de los '9' más codiciados del planeta. ¿Dará el salto definitivo y acabará en un equipo grande?