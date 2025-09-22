Nadie esperaba a este Wirtz

¿Se generó un 'hype' desmesurado en torno a Florian Wirtz? En Merseyside estaban enamorados hasta las trancas del germano, que antepuso al Liverpool frente a Manchester City y Bayern de Múnich. No en vano marcó un antes y un después y, hasta la tardía incorporación de uno de sus compañeros, Alexander Isak (145), se le puso la etiqueta de fichaje más caro de la historia de la Premier League. Jeremie Frimpong abrió el camino y el mago de Pulheim siguió sus pasos para recalar en el campeón inglés a cambio de 140 millones de euros (125 fijos más 15 en variables).

Al hincha 'red' se le haría la boca agua al pensar en el temible centro del campo que podía armar Arne Slot: Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai y el propio Florian Wirtz. El ex del Bayer Leverkusen, por cierto, desplazó al húngaro - que ocupó el lateral derecho ante la lesión de Frimpong - de la mediapunta. Signo más que evidente de la confianza ciega de Slot en él.

Wirtz fue sustituido ante el Atlético / Jon Super

Banquillazo

El bueno de Florian, sin embargo, no termina de cuajar en el ecosistema 'red'. Aún no es el jugón que marcaba diferencias en Alemania. Lógicamente, necesita tiempo para asentarse en una competición tan dinámica y exigente como la Premier, pero eso no impidió a Slot dejarle en el banquillo en el derbi de Merseyside.

Primera suplencia desde su llegada a Anfield. Y, pese a saltar al césped a la hora de partido, apenas pudo dar rienda suelta a su calidad y no se gustó ante una hichada que se muere por verle brillar con la elástica 'red'. Puede decirse que, por ahora, hay otros futbolistas que están ofreciendo mejores prestaciones que el germano. Como puede ser el caso de un camaleónico Szoboszlai igual de fiable en la mediapunta que en el doble pivote o el lateral derecho.

No encaja

A todo esto, hay un problema añadido: Slot no encuentra su posición ideal en el once. A priori, su encaje deseado sería en la mediapunta, de enganche entre el doble pivote y el delantero - Ekitike no se lo pondrá fácil a Isak -. En el 3-4-2-1 que acostumbraba a proponer Xabi Alonso formaba en la doble mediapunta. Y, ante el Atlético, por ejemplo, firmó un encuentro gris. Alejado de su nivel.

Se apunta una asistencia en siete partidos como 'red', en la final de la Community Shield perdida ante el Crystal Palace. En la 24/25, a estas alturas, sumaba seis dianas y un pase de gol. Y en la 23/24, tres tantos y tres asistencias. La confianza de Slot en él, pese a la suplencia, se mantiene intacta: "Es un artista. Cada partido es mejor que el anterior. Siempre quiere el balón, aunque haya momentos en los que podría hacerlo mejor. No tenemos que enseñarle a jugar al fútbol. Solo tiene que adaptarse a la intensidad de la Premier League", valoró tras el triunfo ante el Everton. Queda un mundo, pero Wirtz debe ponerse ya las pilas.