Pep Guardiola: "Nadie me cree pero soy positivo"

El inicio de temporada del Manchester City no está siendo el que cabía esperar tras la gran inversión realizada en fichajes en verano. Novenos en la Premier League y a ocho puntos del Liverpool, vigente campeón, en el Etihad Stadium empiezan a pensar que este será un curso de transición. Adaptar las nuevas piezas será tarea difícil, visto lo visto, aunque hay un hombre en Manchester dispuesto a llevar la contraria a los pesimistas y detractores.

"Sé que nadie me cree, pero soy increíblemente optimista y positivo sobre lo que va a pasar esta temporada", espetó Pep Guardiola en la rueda de prensa previa al duelo que enfrentará al City con el Burnley este sábado (16.00 horas).

Recibimento a Walker

Será un encuentro emotivo en el Etihad Stadium. Kyle Walker regresará a la que fue su casa defendiendo una camiseta diferente y se espera un recibimiento acorde a la entidad del futbolista, ganador de seis Premier y una Champions como celeste. Algo más o menos con lo que sucedió hace unos días con Kevin de Bruyne y el Nápoles.

"Estoy seguro que todo el mundo estará feliz de volver a verle. Su rendimiento con nosotros fue increíble durante muchos años. Fue el lateral derecho que definió nuestro estilo. Se merece el aprecio de nuestros seguidores. Es uno de los mejores laterales de la historia", dijo Guardiola sobre su expupilo.

El catalán pasó lista a su parte de bajas, descartando para el encuentro a Ait-Nouri, Khusanov, Marmoush, Cherki y sembrando la duda sobre Mateo Kovavic. Quien sí estará ante los 'clarets' será Erling Braut Haaland. El noruego "está listo" en palabras de su entrenador. El 'cyborg' ha marcado seis goles en los primeros cinco partidos ligueros.

Elogios a Savinho y Foden

Poco a poco Savinho va alcanzando el nivel que exhibió en Girona y tan en cuenta gotas ha demostrado en el City. El brasileño está mejorando su toma de decisiones en el último tercio de campo, algo en lo que está haciendo hincapié Pep en los entrenos. El técnico ve mucho potencial en el futbolista y espera que acabe despuntando si supera esa irregularidad mencionada. "El año pasado nos dio mucho, pero en el último tercio... algo irregular en el momento preciso. En el momento que mejore eso, porque todavía es joven, será un jugador de clase mundial. Puede jugar en ambas bandas, es rápido y tiene una ética de trabajo adecuada. Cuando de ese paso, que llegará de forma natural, Savinho será uno de los mejores del equipo", anunció el de Santpedor.

La redención de Savinho / AP

En cuanto a Phil Foden, que está recuperando su mejor versión con goles y asistencias, Guardiola reconoció que su bache pudo deberse a un tema anímico: "Ahora quiere jugar cada partido y tiene la alegría para estar en el campo. Esa es la mejor señal de todas para indicar que está preparado".