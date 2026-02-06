Nacho Gonzalez, periodista, rompe con La Media Inglesa después de 10 años: “Siempre he querido quedarme”

Nacho González, periodista de la Media Inglesa y DAZN y uno de los mayores especialistas españoles en fútbol británico, ha anunciado su adiós. El periodista, a sus 30 años, se despidió públicamente, a través de un largo texto en las redes sociales, de la Media Inglesa, uno de los principales medios de comunicación en español dedicados exclusivamente al fútbol inglés, conocido por su estilo ameno, táctico y con un toque de humor.

Fundado en 2011 por el periodista catalán Ilie Oleart, ha estado presentado principalmente por Nacho González y Pablo Espinosa, ofreciendo análisis, noticias y actualidad de la Premier League y el fútbol británico. Más allá del pódcast, forman parte de un ecosistema que engloba YouTube, Twitch y redes sociales, cubriendo la actualidad con un gran engagement y un público muy fiel. Incluye el seguimiento de la jornada, análisis táctico, noticias de la selección inglesa y fichajes.

Nacho deja el proyecto, con muchas incógnitas

"Este texto, algo más largo de lo habitual, es lo mejor que os puedo ofrecer para deciros que hoy se acaba para mí una década en la Media Inglesa", empezaba diciendo Nacho en el comunicado. Tras diez años, ha tenido que decir adiós. Los motivos de su salida no se especifican en el texto publicado, pero deja entrever que hubo desacuerdos entre partes.

"A finales de enero se presentó un plan para 2026 que chocaba frontalmente con reclamaciones que vienen de mucho atrás, y así ha ocupado un compromiso diario que ocupaba un tercio de lo que llevo vivido", afirma. "Siempre he querido quedarme. Lo saben bien quienes han compartido oficina conmigo últimamente, porque ni ellos se han ido de mi lado, ni yo del suyo. Cuando ahora se me comunica que la situación es irreconciliable mientras los cambios básicos siguen sin llegar, quedo en una posición sin alternativas. Aunque nunca dejé de creer en lo que hacíamos, ya no voy a hacer más esfuerzos para entender ciertas situaciones", dice Nacho.

La Media inglesa era un proyecto sólido, con una gran audiencia y en la que Nacho compaginaba con DAZN. "La media inglesa sigue siendo en 2026 viable económicamente gracias a todos los que habéis creído en ella, como para implicaros de forma directa en su sostenibilidad", dice, entre otras palabras de agradecimiento.

El fútbol inglés, su día a día

El sentimiento amoroso de Nacho por el fútbol inglés está presente en su día a día. “Siempre lo digo, es mi manera de habitar el periodismo. Es lo que da sentido a lo que yo hago. Podría dedicarme a otra liga y seguro que también me apasionaría, pero con la que me siento identificado y con la que siento que de verdad soy el periodista que intento ser de la mejor manera es con la Premier League y con el fútbol inglés”.

Esta pasión se refleja en su trabajo en la Media Inglesa, un medio que combinaba el apoyo de sus suscriptores con contenido audiovisual para mantener así su independencia. Además, escribió en 2024 su primer libro, Nómada United. La obra, que nace tras la colaboración de Panenka y la propia Media Inglesa, no solo marcó un antes y un después en su carrera, sino que también profundizó en los valores y la esencia de los clubes más humildes del fútbol inglés: la historia de un pequeño club de la sexta división inglesa de la ciudad de Maidstone y su brutal hazaña en la FA Cup 2023-2024. Para el joven periodista, el camino continúa.