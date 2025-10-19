El multimillonario Liverpool cae en picado

El Liverpool decidió gastar este verano cerca de 500 millones de euros con el reto de seguir dominando la Premier League y volver a soñar en Europa. Pero esta enorme inversión no está funcionando. Ni Wirtz, ni Isak, ni Frimpong están logrando justificar sus fichajes, y la cuarta derrota consecutiva no hace más que agravar la crisis.

Los de Arne Slot llegaban tras encadenar tres derrotas (Crystal Palace, Galatasaray y Chelsea), pero el duelo contra el Manchester United fue una nueva demostración de su triste realidad actual. Contra un rival que tampoco pasaba por su mejor momento, el equipo 'red' se diluyó para acrecentar las dudas de este nuevo multimillonario proyecto.

A pesar del inmejorable ambiente que presentaba Anfield, el partido no pudo empezar peor para los intereses locales. Todavía inmersos en el primer minuto de partido, el Manchester United asestó el primer golpe del enfrentamiento mediante una excelente definición de Mbeumo tras un pase con el exterior de Diallo (0-1).

Este tanto fue todo un aviso de lo que venía por delante. El partido cogió desde el principio un ritmo infernal, con ambos equipos cómodos de medio campo para arriba. Cody Gakpo mandó el balón al palo, un remate de Bruno Fernandes se marchó rozando el palo e Isak se topó con un salvador pie de Lammens. Sin embargo, a pesar de el aluvión de ocasiones, no se alteró más el electrónico en el primer tiempo.

El paso por los vestuarios apenas transformó la dinámica del encuentro, aunque el Liverpool monopolizó más las ocasiones de peligro. Para empezar, Gakpo repitió con otro balón al palo y apareció Salah dentro del área con un remata desviado por muy poco. Tenía clara la receta para empatar el encuentro los 'reds', pero ni la suerte ni la precisión caían del lado local.

Pasaban los minutos sobre el terreno de juego, y los de Arne Slot seguían sin encontrar el premio al empuje y la insistencia. Pero, a falta de poco más diez minutos para finalizar el partido, Cody Gakpo hizo estallar a Anfield tras empujar al fondo de la red un centro de Chiesa (1-1). Todo parecía ya decantado para los 'reds', pero el destino tenía preparado un inesperado giro. En un centro lateral, Harry Maguire se alzó más que su defensor y volvió a adelantar a los 'red devils' (1-2). Increíble. Victoria del United y desastre del Liverpool.