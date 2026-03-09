Multa ejemplar a Rodri por su "no quieren que ganemos"

La Federación inglesa de fútbol impuso una fuerte multa a Rodri Hernández después de unas duras críticas del centrocampista español al estamento arbitral. El jugador madrileño cargó contra los colegiados después del empate sufrido por el Manchester City contra el Tottenham el pasado 1 de febrero, algo que los rectores del fútbol inglés no han dejado sin castigo.

La FA sancionó al internacional con La Roja por "actuar de forma impropia en una entrevista pospartido haciendo comentarios que ponen en entredicho la imparcialidad y/o la integridad de un colegiado", un aspecto que está en contra de las normas que marca la institución más antigua del fútbol europeo. El organismo ha impuesto un cargo de 80.000 libras, unos 92.000 euros al campio, al ex del Villarreal y Atlético de Madrid.

La multa podría haber sido más elevada, pero la Federación decidió reducir la penalización en el montante mencionado ya que Rodri admitió la culpabilidad, presentó un recurso y matizó sus declaraciones. El jugador indicó tras el partido contra el Tottenham: "No quieren que ganemos y el árbitro tiene que ser neutral. Hay una falta clarísima en la primera acción. Le da una patada muy clara y el VAR está ahí por una razón. Estos pequeños detalles marcan la diferencia. Si no hubieran marcado ese primer gol, quizá habríamos ganado el partido".

Rodri está cada vez más cerca de su mejor versión / X

Rodri rectificó posteriormente sus palabras e indicó que sus declaraciones no iban en contra de la actuación del colegiado. "Estas palabras no se refería a los árbitros, que son neutrales en sus decisiones. No dije que no fueran neutrales, como indican los artículos en prensa que me habéis enviado", aseveró el jugador del Manchester City.

El inglés no es su lengua materna

Al decidir no imponer al español una sanción mayor que una multa, la FA consideró varios factores: que el español no es la lengua materna de Rodri, que el jugador reconoció su error, que las declaraciones se realizaron justo después del partido y no se repitieron en otras entrevistas, que colaboró con la investigación y que no tiene antecedentes de reincidencia.

Noticias relacionadas

Según recoge la comisión en su informe, la FA no solicitó en ningún momento que Rodri fuera castigado con partidos de suspensión. De hecho, la propia comisión señaló que la decisión de limitar la sanción a una multa económica fue adoptada por unanimidad.