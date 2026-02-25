Multa de 700.000€ por la tangana entre Cucurella y Adama

Ya hay castigo por la tangana que protagonizaron Marc Cucurella y Adama Traoré en los compases finales del último duelo de la Premier League entre Chelsea y West Ham. El incidente se desató cuando el extremo lanzó por los aires al defensor catalán, una acción que encendió los ánimos y provocó un enfrentamiento multitudinario entre ambos equipos. La trifulca terminó con la expulsión de Jean-Clair Todibo, que vio la tarjeta roja por agarrar del cuello a João Pedro.

Las imágenes del encontronazo se viralizaron rápidamente y proyectaron una imagen poco edificante de la competición y del fútbol inglés. La Federación Inglesa no dejó pasar lo ocurrido y, a través de un comunicado, señaló que “una Comisión Reguladora independiente ha multado al Chelsea y al West Ham por el enfrentamiento masivo ocurrido en su partido de la Premier League el sábado 31 de enero de 2026″.

La misma Comisión Reguladora que ha impuesto multas de 325.000 y 300.000 libras a 'blues' y 'hammers', respectivamente, al considerar que ambos clubes incumplieron su obligación de controlar la conducta de sus futbolistas.

La FA sostiene que ni el Chelsea ni el West Ham garantizaron que “sus jugadores no se comportaran de manera inadecuada, provocativa y/o violenta alrededor del minuto 95″. Todo comenzó cuando João Pedro intervino en defensa de Cucurella y empujó a Adama contra las vallas publicitarias. La reacción del potente Traoré fue inmediata: adoptó una postura desafiante y avanzó de forma amenazante hacia el delantero brasileño, que reculó al percatarse del riesgo.

Noticias relacionadas

Días después, tanto Cucurella como Adama Traoré coincidieron en el espacio ‘Fan Zone’ de TV3, donde recordaron el episodio. Al ser preguntado por su acción, el jugador del West Ham afirmó que "todo se queda en el campo, no es nada personal", comentario con el que coincidió el futbolista del Chelsea, quien, en tono distendido, añadió que "ahora estoy tranquilo porque hay una pantalla de por medio".