Una mujer denuncia ser víctima de una violación por parte de un futbolista de la Premier League

Chloe, nombre ficticio que utilizó la víctima para denunciar los hechos, confesó que el futbolista grabó la agresión y la difundió Los hechos se produjeron hace ocho años, cuando la denunciante tenía 19 años y era estudiante

La Premier League se ha visto salpicada por un nuevo escándalo sexual. El medio británico 'Daily Mail' ha dado voz a una mujer que fue víctima de una violación por parte de un futbolista de la Premier League hace ocho años.

La víctima, que adoptó el nombre ficticio de Chloe para relatar los hechos, admitió sufrir ataques de pánico durante cinco años como consecuencia de la violación. Sin embargo, no denunció antes por miedo y vergüenza. "Si denuncias a alguien que está en el punto de mira la gente dirá al instante que solo quieres fama o dinero. Incluso te preguntas si la policía, tu novio o tu hermana te van a creer".

Chloe, que en el momento de los hechos tenía 19 años, dio detalles sobre su agresor. Por aquel entonces, aún no era un futbolista famoso, pero formaba parte de una de las mejores academias. "Una de las primeras cosas que me dijo fue que jugaba a fútbol, pero yo no sentía ninguna atracción hacia él".

En un momento de la noche, la denunciante y el agresor coincidieron en una habitación. "Estábamos tres en mi habitación: una chica con la que vivía, él y yo. Mi compañera salió de la habitación y yo le pedí que no cerrase la puerta porque no iba a pasar nada. A partir de ese momento me resulta bastante difícil emparejar las cosas, pero me aferro a ese comentario sobre la puerta para tranquilizarme".

A los pocos días, Chloe se enteró de que el futbolista había grabado la agresión y la había difundido entre su grupo de amigos. "No sé exactamente qué compartió. Una parte de mi desearía haber visto el video para tener alguna prueba".