Ya se mueven por Cucurella

La temporada del Chelsea ha vuelto a dejar muchas dudas en Stamford Bridge. El conjunto londinense está viviendo otro curso irregular, lejos de la estabilidad competitiva que esperaba después de la enorme inversión realizada en los últimos mercados. Entre cambios constantes, problemas defensivos y una plantilla sin terminar de asentarse, varios futbolistas importantes han quedado señalados y otros empiezan a valorar seriamente un cambio de aires.

Uno de ellos es Marc Cucurella. El lateral catalán tiene un papel protagonista en el Chelsea, pero su futuro sigue sin estar completamente asegurado. El internacional español nunca ha escondido que le gustaría volver algún día a LaLiga y en los últimos meses ha dejado mensajes que han alimentado esa posibilidad. “¿Qué entrenadores me gustaría tener? Elijo dos muy diferentes, Guardiola y el Cholo para ver el día a día y las pretemporadas tan duras”, explicó, por ejemplo, en una entrevista con 'El Desmarque' e incluso abrió la puerta a volver al Barça en una rueda de prensa con la selección española.

Cucurella, jugador del Chelsea / EFE

Porque el conjunto rojiblanco ya se mueve en el mercado para reforzar el lateral izquierdo y el nombre de Cucurella es el gran favorito. Según informó 'AS', el Atlético de Madrid ya ha mantenido contactos por el futbolista dentro de una lista de candidatos que también incluye a Alejandro Grimaldo. La opción de Carlos Romero, mientras tanto, pierde fuerza porque el Villarreal no contempla negociar una salida por debajo de la cláusula de rescisión.

En el Metropolitano consideran que Cucurella encaja perfectamente en la idea de Diego Simeone. A sus 27 años, el internacional español atraviesa un momento de plena madurez futbolística y apunta a ser el dueño del lateral izquierdo de España en el próximo Mundial, igual que ya fue una pieza clave en la pasada Eurocopa. Su perfil gusta muchísimo en el Atlético por su intensidad competitiva, su capacidad para defender hacia adelante y su energía constante para incorporarse al ataque. Un futbolista con carácter, sacrificio y ese ADN cholista que tanto valora el cuerpo técnico rojiblanco.

Marc Cucurella, jugador del Chelsea / NEIL HALL / EFE

No es un interés nuevo. De acuerdo con la información del medio citado, el Atlético lleva años siguiendo la evolución de Cucurella desde sus etapas en el Eibar y el Getafe, donde ya dejó una huella importante en LaLiga antes de dar el salto definitivo a la Premier League. En el club entienden que sería un encaje ideal tanto futbolística como emocionalmente.

El gran problema es el Chelsea. El club inglés pagó cerca de 65 millones de euros por el defensa y no contempla fácilmente una venta. En Londres siguen viendo a Cucurella como una pieza importante del proyecto y consideran muy complicada una salida este verano salvo una oferta fuera de mercado. Por eso, en el Atlético trabajan también con alternativas.

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Maximiliano Araújo en el encuentro contra el Bodo/Glimt / Europa Press

Entre ellas aparece con fuerza el nombre de Maxi Araújo, según 'AS'. El lateral uruguayo del Sporting de Portugal es otra de las opciones que maneja la dirección deportiva rojiblanca. El jugador ha firmado una gran temporada en Lisboa y su crecimiento no ha pasado desapercibido para varios clubes europeos. El Atlético ya ha realizado seguimientos y valora especialmente su potencia física, su recorrido por banda y su capacidad para jugar tanto de lateral como de carrilero. Eso sí, su fichaje tampoco sería sencillo porque el Sporting pretende ingresar una cantidad cercana a los 50 millones de euros.