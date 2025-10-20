Muere Mr. Manchester United (62 años), el fan número 1 de los 'Red Devils' que se cambió el nombre y se tatuó la frente

La afición del Manchester United está de luto debido al fallecimiento del seguidor número 1 del histórico club inglés, Mr. Manchester United, un búlgaro de 62 años de edad que vivía por y para los 'Red Devils'.

Marin Zdravkov Lavidzhov, como se llamaba realmente del seguidor, llevaba el nombre y los colores del United por culpa de una apuesta en la que juró que si el equipo lograba remontar la final de la Champions de 1999 contra el Bayern de Múnich celebrada en el Camp Nou se cambiaría el nombre al del equipo de su corazón.

Aquella final fue uno de los partidos más épicos de la historia de la competición, pues los ingleses consiguieron dar la vuelta a un marcador donde figuraban por detrás hasta el descuento. Primero Teddy Sheringam en el minuto 91 y más tarde, Ole Gunnar Solskjaer en el 93 permitieron al United levantar su segunda 'orejona' hasta el momento.

El aficionado serbio en el vestuario del Manchester United en Old Trafford. / The Sun

Le costó 15 años de batallas legales para que las autoridades de Bulgaria le reconocieran bajo el nombre 'Manchester' y el apodo 'United', respondiendo así a Manchester Zdravkov Levidzhov-United, pero finalmente consiguió completar la promesa en 2014.

El hombre, que tenía mujer e hijos, tenía su casa decorada con todo tipo de merchandising y su jugador favorito era Dimitar Bervatov, compatriota que defendió los colores del United entre 2008 y 2012 en el frente ofensivo y anotó 56 goles en 149 partidos oficiales.

Su obsesión le llevó también a llamar David Beckham a su mascota, aunque su locura más vistosa fue el posterior tatuaje que se hizo en plena frente con el escudo del United.

Mr. Manchester United en su casa decorada con motivos de los 'Red Devils'. / The Sun

A lo largo de todos estos años y pese a las complicaciones económicas que suponía, el hombre llegó a acudir más de 50 veces a Old Trafford, donde ya se le conocía como 'El alma búlgara' del estadio.

La muerte de Mr. United ha llegado hasta Manchester y el portavoz del club mostró las condolencias a sus allegados: "Lamentamos mucho escuchar esta noticia y enviamos nuestras condolencias a su familia y amigos", apuntaba sobre el seguidor más fiel de todo el mundo.