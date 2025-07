Muere Diogo Jota, jugador del Liverpool y su hermano: reacciones y última hora, en directo

Paulo Meneses: "El día que el Paços Ferreira ascendió a primera división, Diogo Jota nos envió un mensaje"

Paulo Meneses, expresidente del Paços de Ferreira, club al que Diogo Jota representó entre 2013 y 2016, hizo declaraciones en Antena 1 de Portugal: "Es algo que todavía no he podido asimilar, es demasiado triste... Diogo era una persona única, no solo en el aspecto deportivo. El día que el Paços de Ferreira ascendió a primera división, nos envió un mensaje que decía '¡ascendimos!'. Nunca olvidó sus orígenes. Era un ser humano increíble".