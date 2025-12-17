Muere un canterano de los Wolves en un accidente de tráfico

El fútbol inglés vuelve a vestirse de luto después de conocerse la muerte de Ethan McLeod, jugador del Macclesfield FC, a los 21 años. El club ha confirmado este miércoles el fallecimiento del delantero tras un accidente de tráfico ocurrido en la M1 mientras regresaba del encuentro disputado este martes en Bedford. La noticia ha sacudido a la entidad y ha generado una ola de condolencias desde distintos rincones del fútbol británico.

Accidente en la M1 al regreso del partido

McLeod viajaba de regreso a casa tras la victoria de National League North (sexta categoría del fútbol inglés) ante Bedford Town (1-2) cuando su Mercedes blanco chocó contra una barrera metálica del lado derecho. Pese a recibir ayuda del público y de los oficiales, el delantero murió en el acto.

Según se ha podido saber, el accidente se produjo aproximadamente a las 22:40 cerca del cruce 15 hacia Northampton y provocó el cierre de la M1 durante la noche. A estas horas la policía sigue buscando testigos o imágenes de cámaras que puedan esclarecer lo ocurrido.

Comunicado oficial

El club ha confirmado el fallecimiento en un comunicado tremendamente emocionante:

"Con gran pesar y una abrumadora sensación de surrealismo, el Macclesfield FC confirma el fallecimiento del delantero de 21 años, Ethan McLeod.

Anoche, mientras regresaba de Bedford Town, Ethan sufrió un accidente automovilístico en la M1 que le costó la vida trágicamente.

Ethan era un miembro increíblemente talentoso y muy respetado de nuestro primer equipo, con toda la vida por delante.

Pero más que eso, su contagiosa personalidad le granjeó el cariño de todos con quienes tuvo contacto.

Al darlo todo en todo lo que hacía, Ethan nos impulsaba sin esfuerzo a ser lo mejor que podíamos ser, tanto dentro como fuera del campo.

Su profesionalismo y su inquebrantable ética de trabajo inspiraron a todos, y su entusiasmo por la vida nos llenaba de alegría, incluso en los días más difíciles.

La noticia del fallecimiento de Ethan ha devastado a todo el Club y no hay palabras que puedan expresar la inmensa tristeza y pérdida que sentimos ahora. Las profundas cicatrices mentales causadas por la muerte de Ethan, sin duda, nunca sanarán, pero una cosa es segura: su vibrante legado nunca se desvanecerá, pase el tiempo que pase.

Ethan vivirá en nuestros corazones y mentes para siempre, y pase lo que pase, su sonrisa única que nos cautivó a todos jamás será olvidada.

Nuestro más sentido pésame a la familia y amigos de Ethan en este momento tan traumático, y les aseguramos que brindaremos todo el apoyo posible a quienes lo necesiten.

Descansa en paz, Ethan; siempre serás un Silkman."

Un camino desde la cantera de los Wolves

Ethan había pasado una década en la cantera del Wolverhampton Wanderers antes de iniciar su recorrido por el fútbol semiprofesional, con etapas en clubes como Alvechurch, Rushall Olympic y Stourbridge, hasta firmar por Macclesfield en este verano. El ex de los Wolves llegó en julio tras un periodo a prueba y, conforme a la prensa inglesa, se había integrado rápidamente en el grupo.