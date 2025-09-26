Muere Billy Vigar, excanterano del Arsenal de 21 años, tras sufrir una lesión cerebral en un partido

El fútbol inglés está de luto tras una tragedia que se ha confirmado en las últimas horas. Billy Vigar, excanterano del Arsenal y jugador del Chichester FC, ha fallecido este jueves tras sufrir una "grave lesión cerebral" en un partido el pasado fin de semana.

Vigar, de 21 años, sufrió un golpe en la cabeza con un muro en el partido contra el Finchley este sábado en la Isthmian League Premier Division, es decir, la séptima división del fútbol inglés.

"Después de sufrir una grave lesión cerebral el sábado, Billy Vigar fue puesto en coma inducido. El martes necesitó una operación para aumentar sus posibilidades de recuperarse. Aunque esto ayudó, la lesión ha sido demasiado para él y ha fallecido este martes por la mañana", dijo su familia en un comunicado.

Vigar llegó a la cantera del Arsenal con catorce años y estuvo siete, coincidiendo en las categorías inferiores de los 'Gunners' con prometedores futbolistas de la talla de Charles Sagoe Jr, Remy Mitchell, Omari Hutchinson, Charlie Patiño and Brook Norton-Cuffy.

EL COMUNICADO ÍNTEGRO DEL ARSENAL

"En el Arsenal Football Club lamentamos profundamente el trágico fallecimiento del delantero del Chichester City y exjugador de la cantera del Arsenal, Billy Vigar.

Billy se unió a nuestra cantera a los 14 años, tras ser descubierto en el club de su ciudad natal, el Hove Rivervale FC, y destacó como delantero en el Hale End, anotando 17 goles en su temporada de debut. En 2020, sus actuaciones le valieron una beca y se unió a nosotros a tiempo completo para la temporada 2020/21. Entre sus jugadores se encontraban Charles Sagoe Jr., Remy Mitchell y otros como Omari Hutchinson, Charlie Patino y Brook Norton-Cuffy.

Rápido, potente y con una determinación férrea, su primera temporada como estudiante se vio empañada por una grave lesión en los isquiotibiales, pero la compensó en la segunda, anotando cuatro goles en 18 partidos con la categoría sub-18 y firmó un contrato profesional con el club al final de la temporada 2021/22.

Billy jugó con nosotros en la PL2 y el Trofeo EFL, demostrando ser un jugador clave en todas las posiciones de ataque, incluso como suplente en defensa. Su versatilidad demuestra su compromiso con el cuerpo técnico y su equipo.

Disfrutó de cesiones en el Derby County y el Eastbourne Borough, y al final de la temporada 2023/24 regresó a su costa sur natal para fichar por el Hastings United, antes de su traspaso al Chichester el mes pasado.

Además de su gran talento, Billy siempre será recordado por su pasión por el fútbol, el orgullo que sentía al representar a nuestro club (en una ocasión calificó el día en que fue descubierto por nuestros ojeadores como "el más importante de su vida") y por ser una persona muy querida tanto por sus compañeros como por el entrenador.

Nuestro más sentido pésame a la familia Vigar y a sus numerosos amigos en estos momentos tan difíciles".