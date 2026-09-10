Mudryk no levanta cabeza: vuelve tras 20 meses y se lesiona solo cuatro días después

El calvario de Mykhailo Mudryk parece no dar tregua. El futbolista ucraniano acababa de poner punto final a una ausencia de casi 20 meses y había encontrado en el Tottenham una oportunidad para relanzar su carrera, pero la mala suerte ha vuelto a cruzarse en su camino. Apenas cuatro días después de regresar a los terrenos de juego, el extremo ha sufrido una lesión en el tobillo que podría mantenerle alejado de los campos durante entre seis y ocho semanas, según 'Daily Mail'.

Mudryk, de 25 años, entró en los últimos minutos del empate sin goles del Tottenham ante el Nottingham Forest el pasado sábado. Fueron sus primeros minutos oficiales desde el 28 de noviembre de 2024, cuando todavía defendía la camiseta del Chelsea ante el Heidenheim en la Conference League. Su esperado regreso, sin embargo, ha durado apenas unos días.

Según la información de varios medios ingleses, el atacante sufrió la dolencia durante el entrenamiento de este miércoles y todo apunta a que tendrá que afrontar ahora un nuevo periodo de recuperación. La previsión inicial sitúa su regreso después de los próximos parones internacionales de septiembre y octubre, por lo que podría perderse una parte importante de las próximas semanas con el conjunto londinense.

De una sanción de cuatro años a volver a jugar

El último año y medio de Mudryk ha estado condicionado por el positivo detectado en un control antidopaje realizado en 2024. El futbolista llegó a recibir inicialmente una suspensión de cuatro años, que posteriormente quedó reducida y finalmente fue levantada tras un acuerdo entre la Federación Inglesa y la Agencia Mundial Antidopaje.

La explicación estuvo relacionada con la actualización de la normativa sobre el meldonium. Según comunicó la FA, si la muestra de Mudryk se hubiera analizado con las reglas actualmente vigentes, la concentración detectada no habría supuesto una sanción por dopaje.

Después de meses apartado de la competición, el extremo finalmente pudo volver a vestirse de corto con el Tottenham. La expectación por comprobar cómo respondía tras un periodo tan prolongado de inactividad era elevada, pero su regreso se ha visto frenado de inmediato por esta nueva lesión.

Mudryk llegó al Chelsea en enero de 2023 procedente del Shakhtar Donetsk por una operación que alcanzó los 70 millones de euros, además de variables. El fichaje generó enormes expectativas por la velocidad y el potencial del internacional ucraniano, pero su trayectoria en Stamford Bridge nunca terminó de despegar.

Antes de su suspensión había disputado 73 partidos con el Chelsea, con diez goles y once asistencias, y había conquistado la Conference League en la temporada 2024-25, aunque su participación en aquel curso quedó condicionada por el posterior proceso disciplinario.

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Ahora, el Tottenham tendrá que esperar para volver a contar con un jugador que llegó precisamente para encontrar los minutos que necesitaba para recuperar sensaciones.