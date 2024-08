El movimiento que prepara Guardiola para sustituir a Julián Álvarez

La salida de Julián Álvarez rumbo al Atlético de Madrid ha provocado un terremoto en Manchester. El argentino se convertirá en breves en próximo jugador rojiblanco por una cantidad cercana a los 95 millones de euros. Este fichaje supondrá para Simeone tener en sus filas a dos auténticos 'killers', con una dupla formada por el internacional albiceleste y el flamante fichaje de Sorloth.

Todos los focos están puestos en el Atlético de Madrid. El conjunto rojiblanco ha realizado dos incorporaciones que prometen una gran cantidad de goles para Simeone, pero, por otro lado, el Manchester City pierde a un jugador clave en ataque. Durante la última temporada, Julián disputó un total de 36 encuentros, en los que registró la notable cifra de 19 goles.

Pese a la gran cantidad de partidos que realizó como jugador 'citizen,' el internacional con la selección Argentina quiere dar un paso en su carrera, ya que su promedio es de 64 minutos sobre el verde en cada encuentro. Además, en los duelos más importantes como en competición europea, el delantero ha tenido un papel más residual, debido a que su competencia en la delantera es nada más y nada menos que Erling Haaland.

FODEN Y SAVINHO, CLAVES

De esta manera, Guardiola ya baraja diferentes opciones para suplir la marcha del de Calchín. Todo apunta a que, aunque no sea común en el Manchester City, no irá al mercado a por un sustituto de nivel. Según informa 'The Athletic', el sustituto de Julián 'está en casa'. Tal y como explica el rotativo inglés, el objetivo del club es no desembolsar una gran cantidad de dinero por un recambio y buscará soluciones dentro de la plantilla. La idea de Guardiola es que Phil Foden suba una posición para jugar conjuntamente con Haaland. Al mismo tiempo, Savinho se colocaría en la posición que disputó Foden la temporada pasada.

Julián Álvarez celebrando un tanto con el Manchester City / Agencias

En caso de que Guardiola opte por esta decisión, se tratará de un movimiento más que arriesgado. Pese a no ser un jugador indiscutible para el de Santpedor, Julián le daba una gran cantidad de goles que, ahora, el City no podrá tener. El tiempo dirá si el hecho de no ir al mercado a por un sustituto es un error o, por otro lado, un nuevo movimiento maestro de Guardiola.