El movimiento más extraño pero necesario de Xabi Alonso en el Chelsea

El mercado de fichajes que está completando el Chelsea durante este mes de julio está siendo objeto de debate en toda Inglaterra, tanto para lo bueno como para lo malo. Desde la llegada de Xabi Alonso al banquillo, los dirigentes se han puesto las pilas en una remodelación que va camino de ser histórica.

Los fichajes acometidos afectan a casi todas las demarcaciones del campo y suponen un desembolso de hasta 283 millones de euros. Para la defensa llegaron Marco Palestra y Denner, para el centro del campo ficharon a Morgan Rogers -el segundo traspaso más caro de la historia de la Premier League- y para el ataque aterrizan este verano Geovanny Quenda, Emmanuel Emegha y Dastan Satpaev.

Un total de seis incorporaciones computadas hasta el momento para este mercado veraniego, a las que podrían sumarse -de hecho, se sumarán- varios nombres más. Entre ellos, Maxence Lacroix y uno muy extraño a la par que necesario.

Los objetivos de Xabi Alonso con el Chelsea / -

¿Jóvenes? talentos

Se ha caracterizado el Chelsea en los últimos años por firmar jóvenes talentos a cambio de millonadas con el único objetivo de revalorizarlos para una posible posterior venta. Véase las edades de Rogers (23), Palestra (21, Quenda (19), Denner (18) o Satpaev (18). Y eso solo contando fichajes de este año.

Por ese motivo resulta sorprendente el próximo movimiento de los de Xabi Alonso. Informa el 'Daily Mail' que el Chelsea estaría a punto de cerrar la incorporación de Danny Welbeck, mítico delantero trotamundos que ha pasado por hasta seis equipos de Inglaterra.

Mitoma y Welbeck, en el duelo ante el Manchester United / LAP

A sus 35 años y tras una trayectoria en Manchester United, Preston North End, Sunderland, Arsenal, Watford y, actualmente, Brighton, Welbeck no es un futbolista revalorizable, sino otro que puede aportar veteranía y liderazgo en un vestuario lleno de jóvenes estrellas.

Una operación "inteligente"

Quizás eso es lo que busca Xabi Alonso en él. Aunque entonces deberá aligerar cuanto antes las salidas en una demarcación más que sobrepoblada. A día de hoy cuenta el Chelsea con la friolera de 11 delanteros, un equipo completo. Y pese a que prácticamente todos ellos pueden actuar como '9', delanteros centro puros serían seis: Joao Pedro, Emegha, Nicolas Jackson, Liam Delap, Datro Fofana y Marc Guiu.

Pero mientras las salidas siguen estancadas en Stamford Bridge, Welbeck se acerca más que nunca con ambos clubes en plenas negociaciones. Según el periodista Nicolò Schira, el ariete inglés firmaría un contrato de dos temporadas, hasta junio de 2028, cuando cumplirá 37 años.

Danny Welbeck, durante su etapa en el Brighton / EFE

Eso sí, leyendas 'blues' como Obi Mikel bendicen su fichaje y no le temen a la edad. "Escucho lo que dicen los aficionados. Lo entiendo. En el momento en que la gente oye 'Danny Welbeck', miran su pasaporte, ven que tiene 35 años y de inmediato se llevan las manos a la cabeza. ¡Necesitamos sangre fresca! Entiendo la preocupación por su edad, de verdad. Pero esperad un momento. Vamos a mirar realmente los números antes de empezar a quejarnos", expuso el exfutbolista.

Y es que a Welbeck se le caen los goles de los bolsillos. Pese a su edad, anotó 14 tantos la pasada temporada, sus mejores registros desde que arrancara su trayectoria profesional en 2008. "Fichar a un jugador como Welbeck es en realidad una jugada muy inteligente. Consigues a un tipo que conoce esta liga, que retiene el balón y trabaja duro por el equipo. A su edad, entiende su cuerpo, sabe cuál es su rol y te da la máxima eficiencia. Es experiencia más producción inmediata, y eso es exactamente en lo que un equipo joven como el nuestro necesita apoyarse", concluyó Obi Mikel.