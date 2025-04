Mousa Dembélé, un 'y si...' en toda regla: "El mejor jugador que he visto en mi vida"

Entre marzo y agosto de 2016, ni un solo futbolista regateó a Mousa Sidi Yaya Dembélé (Wilrijk, Bélgica, 17 de julio de 1987). Un dato, cuando menos, curioso (y eso que pilló periodo vacacional). Varios días atrás, precisamente, circulaba un vídeo en las redes sociales que despertó cierta nostalgia. Que mostraba lo bien valorado que estaba el belga por sus compañeros. Uno de esos 'y si...' en toda regla. Ni el Tottenham ni sus aficionados se dieron cuenta de lo que tenían... hasta que lo perdieron.

Kieran Trippier, Harry Winks, Kyle Walker, Kevin De Bruyne, Danny Rose, Dele Alli, Son Heung-Min y Eric Dier, compañeros suyos en el Tottenham - a excepción del '17' del Manchester City, solo compatriota -, coincidieron en sus respuestas a la pregunta de "jugador más habilidoso con el que hayas jugado": Mousa Dembélé, decían. En un vídeo recopilatorio de sus declaraciones sobre el belga. ¿Tan 'heavy' era lo suyo? ¿Su 'prime' fue para tanto? Si varios de los que convivían con él y tenían la 'suerte' de disfrutar su talento en primera persona, lo elogían a tales niveles, quizá, sería por algo.

Mousa Dembélé, rodeado de futbolistas del Manchester United / X

"SI HUBIESE ALGUIEN POR QUIEN PAGARÍA PARA VER JUGAR, SERÍA ÉL"

"Se iba de la gente como si nada, sin esfuerzo, ¿verdad?", reseñaba el periodista a Trippier. "Sinceramente, un jugador extraordinario", respondía el ahora lateral de Newcastle. "Creo que no se lleva el crédito que merecía", anadía. "Mousa Dembélé es, probablemente, el mejor jugador que he visto en mi vida", aportaba Walker. "En un 5vs5 es el mejor futbolista del mundo. Tan fuerte con el balón... que no se lo podías quitar", opinaba De Bruyne. "Si hubiese alguien por quien pagaría para ver jugar, sería Mousa", las palabras que soltó Danny Rose.

Mousa Dembélé en un partido de Premier League con el Tottenham / Twitter | Premier League

La redonda estuvo de luto el pasado 8 de febrero 2022. Mousa Dembélé colgó las botas. Con 34 años. Cuando decidió no renovar con el Guangzhou R&F chino, club al que aterrizó en 2019. Germinal Beerschot, Willem II, AZ Alkmaar, Fulham... y Tottenham. Un palmarés con una Eredivisie (08/09) y una Supercopa de los Países Bajos (2009), ambas con el AZ Alkmaar. Sin olvidarnos del tercer puesto con Bélgica en la Copa Mundial de Rusia de 2018, o unos cuartos de final en la de Brasil 2014.

En un 5vs5 es el mejor futbolista del mundo. Tan fuerte con el balón... que no se lo podías quitar Kevin De Bruyne — Jugador del Manchester City

SUCESOR DE UN TAL LUKA MODRIC

Su llegada a White Hart Lane - ahora Tottenham Hotspur Stadium - se gestó con cierto nerviosismo. Con prisas. Luka Modric ponía rumbo al Real Madrid a cambio de 35 millones de euros un 27 de agosto de 2012. Los 'spurs' necesitaban un recambio de garantías y, tan solo dos días más tarde, recurrirían a un club vecino, el Fulham, para desembolsar 19 'kilos' por Mousa Dembélé. "Estamos encantados con su versatilidad", decía en su momento André Villas-Boas. Y, una década más tarde, se quitaría el sombrero el club londinense ante él tras su retirada. "Un talento especial", escribía.

Dele Alli, junto a Mousa Dembélé en el Tottenham / X

De padre maliense y madre belga, Mousa se fogueó en el Willem II y el AZ y, cuando estuvo listo, dio el salto a la Premier League, hasta convertirse en uno de los mejores mediocentros de la competición: "Es probablemente el mejor jugador que he visto con el balón", aseguraba Martin Jol, su técnico en el Fulham. Cierto es, que siempre tenía el balón pegadito a su bota zurda. No le quemaba. Y siempre lo pedía.

UN "GENIO" A LA ALTURA DEL DIEGO O RONALDINHO

586 partidos, 65 goles y 48 asistencias en toda su carrera. 249 en el Tottenham, club en el que se convirtió en leyenda. De 2012 a 2019. Clave en el resurgimiento de los 'spurs' en la Premier y, sobre todo, en una edición de la Champions League en la que alcanzaron la final de 2019 ante el Liverpool. Recuerden, también, que se cargaron al Manchester City en cuartos.

Mauricio Pochettino lo tenía claro: "Para mí es un genio, un jugador increíble. Siempre le digo: 'Mousa, cuando escriba mi libro, serás uno de los genios que he tenido la suerte de conocer. Uno fue Maradona y otro Ronaldinho. También estarán Okocha e Iván de la Peña", afirmó para 'The Independent'.

Siempre le digo: 'Mousa, cuando escriba mi libro, serás uno de los genios que he tenido la suerte de conocer. Uno fue Maradona y otro Ronaldinho Mauricio Pochettino — Seleccionador de Estados Unidos y exentrenador del Tottenham

UN 'PULPO'... O UN 'BAILARÍN'

Curiosamente, hasta aproximadamente 2016 se le conocía como Moussa Dembélé, pues antes de la Eurocopa 2016 reveló que, al renovar su pasaporte, su nombre se escribió con una sola 's' por accidente. Y decidió mantenerlo así. Cuando fichó por el Fulham en 2010, era delantero, pero se transformó en un centrocampista. No era un mediapunta al uso, ni un mediocentro de contención, ni un 'box-to-box'.

Mousa Dembélé, durante su etapa en el Fulham / X

Fue un tipo que tomó decisiones poco convencionales. En lugar de fichar por el Anderlecht, el club más grande de Bélgica, con una excelente cantera, y que estaba desesperado por ficharlo, optó por el Willem II, un club neerlandés más pequeño, porque le encantaba el fútbol aventurero del país. Y ayudó al AZ a cosechar un título inesperado en 2009, anotando goles de gran calidad.

No era especialmente veloz, pero su potencia era clave en su juego. Un 'patilargo' que fintaba con su cuerpo y tenía un repertorio de trucos extraordinario. 'Bailaba' con sus rivales. Y un gran recuperador. Eso sí, se tomó las comparaciones de Pochettino como "una broma": "No soy un Maradona y no es mi intención convertirme en uno".