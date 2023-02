¡Mourinho hizo llorar a Mohamed Salah!

John Obi Mikel, que era parte de la plantilla y vivió el conflicto de primera mano, ha desvelado que el 'luso' hizo llorar al delantero egipcio Salah fue traspasado al final de esa temporada a la Fiorentina donde pudo explotar todas sus virtudes como el gran futbolista que es actualmente

Es más que conocida la mano dura del técnico portugués, José Mourinho, con algunos jugadores que ha dirigido en su carrera profesional. En la segunda etapa como entrenador del Chelsea, el 'luso' no supo aprovechar a un excelente jugador como Mohamed Salah con el que mantenía una difícil relación. Pero, la 'escasa amistad' entre los integrantes del club londinense fue más allá.

El preparador portugués hizo llorar al delantero egipcio en la media parte de un encuentro. Así lo ha desvelado John Obi Mikel, que era parte de la plantilla y vivió el conflicto de primera mano, en unas declaraciones a Dubai Eye.

"Creo que Salah estaba jugando mal. Mourinho entró al vestuario y lo atacó, lo agarró efusivamente. Estaba llorando, y lo que pasó luego es que Mourinho no lo dejó volver al campo en el segundo tiempo. Se lo cargó, hubiera sido más fácil cambiarlo y decir 'no estás jugando bien, siéntate, no vas a volver al campo'. Pero lo hirió y se lo cargó", confesó el centrocampista nigeriano.

El delantero, que milita actualmente en el Liverpool, fue traspasado al final de esa temporada a la Fiorentina donde se quitó 'la espina' y pudo explotar todas sus virtudes como el gran futbolista en el que se ha convertido.