El motivo por el que Guardiola no asistió a la rueda de prensa previa al partido ante el Tottenham: estaba en el concierto pro Palestina

Pep Guardiola tenía este viernes una nueva rueda de prensa como máximo responsable deportivo del Manchester City. El entrenador catalán tenía agendada para este mediodía una comparecencia previa al partido de este domingo ante el Tottenham Hotspur en Londres, pero finalmente ha aparecido en la sala de prensa el técnico asistente del conjunto 'cityzen', Pep Lijnders.

El motivo: Guardiola asistió este jueves a un concierto a favor de Palestina en el Palau Sant Jordi de Barcelona, e incluso dio un discurso en el acto, pero su viaje de vuelta no llegó a tiempo para asistir a la conferencia de prensa.

"En esta ciudad en la que hemos hecho tantas cosas, el "No a la Guerra", la flotilla recientemente, el 'Welcome Refugees', los bombardeos del 38... Y siempre, hoy, como Londres o como París, estamos delante del mundo para demostrar que estamos del lado de los débiles", dijo Pep.

"Estamos con Palestina, y no solo con ellos, con todas las causas. Esto es un manifiesto por Palestina y por toda la humanidad. Cuando veo un niño en estos dos últimos años, por la televisión, grabándose a sí mismo, preguntándose dónde está su madre, que está derribada bajo las ruinas y él todavía no lo sabe, siempre reflexiono, ¿Qué deben pensar? Pienso que los hemos dejado solos y abandonados. Siempre pienso que nos dicen '¿Dónde están? Ayúdennos', y hasta ahora no lo hemos hecho", añadió.

Pese a su ausencia en la rueda de prensa, el longevo técnico 'sky blue' sí estará este domingo en el Tottenham Stadium dirigiendo al equipo a una nueva victoria en la Premier League.

Lijnders, satisfecho con el mercado

Pep Lijnders, asistente de Guardiola, fue el que tomó la palabra en la sala de prensa del Etihad Stadium y se mostró "muy satisfecho con el mercado de fichajes" del club.

“Creo que hicimos un negocio excelente con Antoine (Semenyo) y con Marc (Guéhi). Oscar (Bobb) se fue, por supuesto, pero creo que hemos sumado fuerza”, declaró. "Si consigues jugadores para mejorar tu once inicial, haces un buen negocio. Eso es lo que intentamos hacer y creo que lo hemos logrado".

Sobre la lesión de Doku, Lijnders comentó que "ha sufrido lo mismo que en la lesión anterior, pero fue en el lado exterior, ahora la lesión está en el medio. La lesión anterior tomó 18 días, y esta será más corta, debemos tener paciencia, Doku tiene un cuerpo fuerte, esperaremos y veremos".

"Cuando era asistente de Jürgen Klopp, con Liverpool conseguimos 92 puntos y luego 97 puntos, y no ganamos la liga ante el Manchester City, por lo que debemos esforzarnos para lograrlo contra el Arsenal, no podemos perder más partidos", dijo sobre su etapa en el Liverpool. "La Premier League actualmente es una competición loca, todos los equipos son feroces y de calidad, cada equipo puede dar sorpresas, y también apoyaremos a Rúben Dias después de que su casa fuera robada, y volverá a los entrenamientos el lunes".

La relación de Arteta y Guardiola

Precisamente el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, también habló sobre Pep Guardiola en su rueda de prensa de este viernes para el partido del sábado ante el Leeds United de Premier League, y ha huido de las comparaciones con la rivalidad entre Alex Ferguson y Arsene Wenger durante muchos años en Inglaterra.

"Esa relación era diferente. Yo conozco a Pep desde que tenía 15 años y viví con él cuatro años y medio, cada día en la cantera del Barcelona”, dijo. "Es distinto. Estoy seguro de que Pep también tuvo una gran relación con Enzo Maresca, trabajaron juntos y, aun así, pueden ser rivales".

Guardiola y Arteta coincidieron durante varios años en el Manchester City, desde la retirada del centrocampista en 2016 hasta su salida rumbo al Arsenal en 2019.

Arteta fue asistente de Guardiola entre julio de 2016 y diciembre de 2019, periodo en el que el conjunto ‘citizen’ conquistó dos títulos de la Premier League, dos Copas de la Liga (EFL Cup) y una FA Cup, consolidando una etapa de enorme éxito.

El actual técnico del Arsenal también se refirió a las recientes palabras de Guardiola, quien calificó al conjunto londinense como "el mejor equipo del mundo" y negó que se trate de juegos psicológicos.

"¿Conmigo? No lo creo. Hablamos de forma general, él dice lo que siente y ya está. Si hay juegos psicológicos, los hay, pero no les presto demasiada atención. Tenemos que salir al campo y demostrarlo", sentenció.