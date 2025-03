Morgan Rogers, un 'villano' que Pep dejó escapar: "Ahora estaría con nosotros"

Remontémonos al verano de 2023. Para no romper la 'tradición', el Manchester City fue uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes, invirtiendo más de 240 millones de euros en las incorporaciones de Josko Gvardiol, Matheus Nunes, Mateo Kovacic y Jérémy Doku. Su buen hacer en sus respectivos clubes les hizo entrar en los planes de Pep Guardiola. La otra cara de la moneda la vivía un joven Morgan Rogers que venía encadenando cesiones y saldría traspasado al Middelsbrough a cambio de 1,2 millones de euros. Unos meses más tarde, eso sí, durante el mercado invernal, pondría rumbo a un Aston Villa que, sin saberlo, tomaría una acertadísima decisión.

Quien si no Monchi sería capaz de invertir algo menos de 10 millones por un chico completamente 'desconocido' que acabaría destapándose a las órdenes de Unai Emery. El de Halesowen llegaba tarde, con el curso a medias. Pudo tomarse su primer curso en Villa Park como un año de mera adaptación, pues era su primer año en la élite. Un 'novato' en la Premier League, donde llegó a anotar tres goles y dar otro en 14 partidos - cuatro como titular -, o en una Conference League en la que gozó de bastante protagonismo.

DECISIÓN 'TOP' DE MONCHI

Rebobinemos unos cuantos años y recordemos sus inicios futbolísticos. Con 17 añitos, tras haber debutado con el primer equipo del West Brom, el Manchester City llamó a su puerta, para que formara parte de una cantera que también contaría con Cole Palmer, Liam Delap, Roméo Lavia o Taylor Harwood-Bellis. Pero todos ellos se quedaron por el camino, pese a cumplir el sueño de vestir la camiseta de la primera plantilla cityzen. A él, eso sí, nunca le llegaría tal oportunidad. ¿Por qué en Mánchester no fueron capaces de ver su talento? El bueno de Morgan lo tiene claro: "No llegué a ese nivel para dar ese paso en el City, pero me ayudó a darlo en otro sitio. Y esas valiosas experiencias me ayudaron a convertirme en el jugador que soy", así lo aseguro a finales de 2024.

Morgan Rogers hizo un partido de escándalo: asistió a Durán y marcó un gran gol / @AVFCOfficial

Según el portal Transfermarkt, Morgan Rogers está tasado en 40 millones de euros. Unai Emery confió en él y no se equivocó. Titularísimo en Premier y Champions, registrando cifras que impresionan una barbaridad: 12 dianas y seis asistencias en 39 encuentros. Ídolo en Birmingham. Y uno de los talentos más prometedores del fútbol inglés. Habitualmente mediapunta - o extremo -, goza de una conducción potentísima, imparable y un idilio con el gol que da gusto. Inteligente, intenso y agresivo. Y que el pasado mes de noviembre fue 'blindado' hasta 2030. Movimiento estratégido de Monchi, uno más.

Hat-trick de Morgan Rogers al Celtic en la Champions / @footballontnt

HUMILLÓ AL CITY DE PEP

Se acordarán de su exhibición en Villa Park ante un Manchester City inmerso en una profunda crisis de identidad y de resultados. Asistencia a Jhon Durán en el 1-0, tras un desmarque perfecto a la espalda de la zaga cityzen, y gol estratósferico en la segunda mitad. Recibió casi en el área del Dibu y arrancó la moto, yéndose por potencia e ímpetu de hasta dos rivales. Abrió hacia McGinn, que condujo hacia dentro y se la devolvió, amagó, dejando pasar el balón y se lo cruzó a Ortega.

Pep Guardiola recordó su salida tras la derrota de su equipo en Villa Park, y dejó unas declaraciones muy interesantes: "En ese momento, a veces, cuando llegan son dos o tres años más jóvenes, y en ese momento estaban Kevin, David Silva, Bernardo Silva, Riyad Mahrez, Leroy Sané y Raheem Sterling en su prime. En la situación actual este tipo de jugadores estarían con nosotros. Es un jugador de primera clase, excepcional", afirmó.

Rogers, del Aston Villa, y Onyedika, del Brujas, cara a cara / @AVFCOfficial

No se quedaría corto. Hat-trick al Celtic para mandar al Aston Villa directamente a los octavos de final o actuación meritoria ante el Brujas en la ida de esa eliminatoria para llevarse el MVP. Queda muchísima temporada por delante y, viendo lo que está en juego para el Aston Villa, todo apunta a que Morgan Rogers será decisivo.