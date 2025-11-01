Morbo con Xavi Simons

Fue uno de los nombres del verano. Xavi Simons era objeto de deseo por varios clubes tras su voluntad de abandonar el Leipzig. El neerlandés estaba dispuesto a cambiar de aires tras apenas unos meses en Alemania y se marcó la Premier como objetivo.

La pelea por su fichaje se la acabó llevando el Tottenham, birlándole al Chelsea una incorporación que parecía cantada. El futbolista se instaló en Londres esperando una llamada que finalmente no se produjo. La operación salida se atascó en Stamford Bridge y Simons aterrizó en el norte de la capital, donde los 'spurs' pujaron muy fuerte por su llegada. Las expectativas eran altas pero la gaseosa se fue disipando tras haber desembolsado 60 millones de euros por su traspaso.

El pobre rendimiento del canterano azulgrana despertó voces críticas de la afición del Tottenham y, por consiguiente, el alivio y la tan arraigada mofa británica entre los hinchas del Chelsea.

Frank, comprensivo

Simons necesita tiempo para adaptarse a la Premier, un fútbol más dinámico e intenso que el que se practica en Alemania, Países Bajos o Francia -recordemos que perteneció al PSG-, y Thomas Frank, entrenador de los 'spurs' entiende que el periodo de aclimatación del centrocampista a Inglaterra está llegando a su fin.

Xavi Simons, durante el partido / X

El preparador danés elogió públicamente a su pupilo y admitió que su confianza y estado físico están creciendo en los últimos partidos. "Xavi ha dado un paso adelante. Está llegando muy bien a las zonas del campo donde es determinante, ahora es cuestión de dar ese último pase para ser decisivo. Su capacidad física e intensidad han aumentado mucho desde que llegó", decía el técnico escandinavo del Tottenham.

Lo cierto es que Thomas Frank tiene confianza ciega en Xavi Simons, al que ve un futuro esplendoroso de acabar de pulir ciertos aspectos de su juego. El neerlandés es un centrocampista atípico, capaz de generar fútbol y pisar área con muchísimo peligro llegando desde segunda línea. Sólo es cuestión de tiempo, a ojos de su entrenador, que sus actuaciones sean del todo redondas.

Partido con morbo

Esta tarde, 18.30 horas, el Tottenham recibirá al Chelsea en un derbi londinense con muchos alicientes, especialmente para Xavi Simons que acaparará todos los focos de un partido que podría haber disputado con una camiseta bien distinta. Los 'spurs' ocupan zona Champions, mientras que los 'blues' están inmersos en una remontada de posiciones tras un inicio irregular de campeonato.