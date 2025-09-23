¡Monchi se va del Aston Villa!

El Aston Villa afronta un terremoto institucional apenas cinco jornadas después de comenzar la temporada 2025-26. Y el cisma ha dejado consecuencias. Acorde a lo informado por 'The Athletic', Monchi abandona su cargo de director de fútbol del club inglés, puesto que asumió hace dos años y desde el que había dirigido la parcela deportiva de los ‘villanos’. Su salida supone un duro golpe para Unai Emery, con quien trabajaba palmo a palmo para los recientes éxitos en Birmingham.

El ejecutivo gaditano aterrizó en Birmingham en 2023 tras su segunda etapa en el Sevilla y un breve paso por la Roma. Su historial como arquitecto de plantillas de éxito, con títulos europeos en su haber, despertó grandes expectativas en Villa Park. Emery y Monchi ya habían formado un tándem exitoso en Nervión, donde lograron tres Europa League consecutivas. El reto en Inglaterra consistía en trasladar esa fórmula a un club en crecimiento dentro de la Premier League.

Unai Emery, entrenador del Aston Villa / AP

Durante estos dos años, Monchi supervisó cinco ventanas de fichajes. La pasada temporada incorporó piezas de renombre como Marcus Rashford, Marco Asensio o Axel Disasi, operaciones que permitieron al equipo competir en la zona alta y acariciar un regreso a la Champions League. Sin embargo, el presente curso se ha torcido desde el inicio. El Villa no conoce la victoria tras cinco partidos de liga y ocupa la penúltima posición con solo dos puntos. A ello se suma una temprana eliminación en la Copa de la Liga frente al Brentford, un escenario que ha agudizado la presión en torno a la dirección deportiva.

MUY POCA INVERSIÓN EN LA PLANTILLA

La planificación veraniega ya había generado dudas. Limitados por las restricciones financieras, los de Birmingham apenas invirtieron 30 millones en el delantero Evann Guessand, procedente del Niza, y medio millón en el guardameta Marco Bizot, fichado como recambio de Emiliano Martínez, quien finalmente se quedó. Completaron la plantilla con cesiones de Jadon Sancho y Harvey Elliott y con la llegada libre de Victor Lindelöf. El resultado ha sido un bloque con refuerzos de escaso impacto inmediato y con problemas de adaptación al exigente ritmo de la Premier.

Los síntomas son claros: dificultad para marcar goles, irregularidad en defensa y un desequilibrio notorio entre la inversión realizada desde 2024 —cerca de 180 millones de euros— y el rendimiento obtenido. Solo cuatro de los catorce jugadores más utilizados la pasada campaña fueron fichajes gestionados bajo la era Emery-Monchi, un dato que refleja cierta falta de evolución en el proyecto.

Más allá de la coyuntura deportiva, la marcha de Monchi abre interrogantes estratégicos. El Aston Villa, a diferencia de otros competidores, no dispone de margen para corregir errores a golpe de talonario. Mientras clubes como el Manchester United han desembolsado más de 200 millones este verano, en Villa Park han debido recurrir a ventas dolorosas, como la de Jacob Ramsey al Newcastle por 40 millones, para cuadrar cuentas.

La salida de Monchi, por tanto, no solo significa la pérdida de un perfil experimentado en la gestión deportiva, sino que también deja a Emery sin un socio de confianza en el diseño de la plantilla. El técnico guipuzcoano deberá afrontar ahora una temporada marcada por la urgencia de resultados y el reto inmediato de debutar en la Europa League ante el Bolonia, mientras en la Premier League el equipo buscará alejarse cuanto antes de los puestos de descenso.