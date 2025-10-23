Mohamed Salah, más fuera que dentro: "No debería ser titular garantizado"

El Liverpool firmó este miércoles una de sus noches más completas en Europa tras golear 1-5 al Eintracht Frankfurt. Sin embargo, el foco no estuvo solo en el resultado. Por segunda vez consecutiva, Mohamed Salah fue suplente en competición europea. Arne Slot, consciente del desgaste del calendario, apostó por Ekitiké y Gakpo en los extremos y el equipo respondió con una actuación impecable que reaviva el debate sobre el papel actual del egipcio.

Salah ingresó en la segunda mitad, con el marcador ya resuelto, y aunque mostró destellos de su clase, su suplencia no pasó inadvertida. El hecho de que el Liverpool funcionara tan bien sin su gran referente ofensivo ha encendido una conversación incómoda dentro del club y entre los aficionados.

Liverpool's Dominik Szoboszlai, centre, celebrates after scoring his side's fifth goal during the Champions League opening phase soccer match between Eintracht Frankfurt and Liverpool in Frankfurt, Germany, Wednesday, Oct. 22, 2025. (AP Photo/Michael Probst) / Associated Press/LaPresse / LAP

Leyenda viva de Liverpool

El legado de Salah en Liverpool está fuera de toda duda. Desde su llegada procedente de la Roma —por 42 millones de euros en verano de 2017—, el delantero ha transformado la historia reciente del club.

Con 432 partidos a sus espaldas y 248 goles oficiales, una Champions League (18/19), dos Premier League (19/20 y 24/25), una FA Cup (2022) y una Supercopa de Europa (19/20), el egipcio se ha convertido en uno de los máximos ídolos de la era moderna, junto a nombres como Steven Gerrard o Kenny Dalglish. Además, su buen rendimiento a nivel individual le ha servido para ser considerado por muchos como el mejor jugador africano de todos los tiempos. Desde su llegada a Anfield, ha sido cuatro veces máximo goleador de la Premier League (17/18, 18/19, 21/22 y 24/25), una vez mejor futbolista de la temporada (17/18) y tres veces mejor futbolista del año en la competición inglesa (2018, 2022 y 2025).

Mohamed Salah, por tercera vez nombrado mejor jugador del año según los futbolistas de Inglaterra / LIVERPOOL FC

El delantero 'red' no solo ha redefinido el estilo ofensivo del equipo de Klopp —ahora heredado por Slot—, sino que se ha convertido en símbolo global. La camiseta número 11 es una de las más vendidas del fútbol mundial y su figura representa tanto éxito deportivo como impacto social, especialmente entre los aficionados árabes.

Sin embargo, el tiempo y la exigencia del fútbol inglés no perdonan. En los últimos meses, su rendimiento ha mostrado altibajos y los rumores sobre un posible traspaso vuelven a sonar con fuerza. Diferentes medios ingleses y árabes sostienen que el Liverpool escucharía ofertas en 2026, especialmente desde Arabia Saudí, donde clubes como Al-Ittihad ya han mostrado interés.

Aún así, cuesta entender que algunos deseen la marcha del ex de la Roma, teniendo en cuenta que su actuación la temporada pasada fue una de las más brillantes que se recuerdan — con treinta y cuatro goles y veintitrés asistencias en cincuenta y siete partidos — y que este verano prolongó su vínculo con los liverpulianos hasta 2027.

Jamie Carragher, el último en echarle leña al asunto

El histórico jugador del Liverpool y comentarista en Sky Sports, Jamie Carragher, ha sido el último en poner el tema sobre la mesa: “Estamos en un punto en el que Mo Salah no debería ser un titular garantizado cada semana. No se trata de su talento, sino de cómo evoluciona el equipo y del tipo de partidos en los que más puede aportar.”

Las palabras de Carragher, pronunciadas horas antes del encuentro de Champions en Alemania, cobraron nuevo peso tras la goleada en Frankfurt. En parte, reflejan una realidad que el propio Salah comienza a asumir. A sus 33 años, el extremo ya no es el futbolista incansable que aterrizó en Anfield en 2017.

Antoine Semenyo en la recámara

En ese contexto, el nombre de Antoine Semenyo, delantero ghanés del Bournemouth, ha ganado protagonismo. Fuentes de mercado británicas apuntan que el vigente campeón de la Premier valora al jugador como posible relevo generacional. Su potencia física, capacidad de presión y versatilidad para jugar en ambas bandas lo convierten en un perfil compatible con el estilo de Slot. El delantero de los 'cherries' anotó la temporada pasada trece goles y repartió siete asistencias en los cuarenta y dos partidos que disputó.

Antoine Semenyo, del Bournemouth, celebra su gol durante el partido contra el Liverpool, en el que vivió un incidente racista. / EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

Por ahora, solo se trata de contactos preliminares y observaciones, pero el movimiento sugiere que el club empieza a planificar una transición ordenada. Se dice que el club bournemuciano dejaría salir a su estrella por una cifra cercana a los cien millones de euros.

Chiesa, otro foco de tensión

Mientras tanto, el debate no solo gira en torno a Salah. Federico Chiesa, fichado en verano de 2024 por doce millones de euros, sigue viendo los partidos importantes desde el banquillo. El italiano, que llegó con la promesa de recuperar su mejor versión y ser una pieza clave en el ataque, ha tenido un rol secundario en las alineaciones de Slot, lo que ha generado descontento entre la afición.

Federico Chiesa celebra su gol con el Liverpool / ADAM VAUGHAN

En redes sociales, muchos hinchas consideran injusto que el ex de la Juventus —uno de los jugadores más desequilibrantes y entregados del plantel— no reciba más oportunidades, especialmente cuando el extremo egipcio no atraviesa su mejor momento. En Frankfurt volvió a salir en los últimos minutos, cuando el duelo ya estaba decidido.