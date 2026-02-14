El día en el que Mkhitaryan estalló contra Mourinho: "¡Llevas dos años criticándome, eres un mierda!"

Henrikh Mkhitaryan, jugador del Inter de Milán, confesó en su autobiografía 'My Life Always At The Centre' (Mi vida siempre en el centro) la tensa relación que mantuvo en el Manchester United con su entonces entrenador José Mourinho. La autobiografía publicada en 2025 desvela cómo el técnico portugués no dirigía la palabra al jugador en los entrenamientos. Sin embargo, el mediocampista recibía cada noche el mismo mensaje de texto: "Miki, por favor, vete".

El internacional armenio fichó por los 'Red Devils' en la temporada 16/17 disputando 41 encuentros a lo largo de la temporada con 11 goles y 5 asistencias, siendo una pieza importante para el esquema de Mourinho. El inicio de la temporada 17/18 auguraba una alineación en donde el armenio fuese clave para el equipo, pero esto no estaba en los planes del entrenador.

Mkhitaryan expone que la situación era insostenible, tanto que acabó respondiendo a Mourinho: "Llevas dos años criticándome, ¡eres una mierda!". No obstante, el jugador mantenía la idea de quedarse en el club pese a las presiones: "Si me voy, tengo que encontrar el equipo adecuado; si no, esperaré hasta el verano".

La segunda temporada de Mkhitaryan en el conjunto inglés se redujo a la mitad de partidos. Ese año jugó 21 partidos y marcó tan solo 2 goles. En enero de 2018 los mensajes de Mourinho cambiaron, ya no era un "Miki, por favor, vete", sino un "Vete para que pueda ir a buscar a Alexis". La presión del técnico portugués para forzar su salida y la falta de oportunidades ocasionaron el fichaje del actual jugador de la Serie A por el Arsenal a finales de enero, en un intercambio por Alexis Sánchez.

El caprichoso fútbol hizo de las suyas con este intercambio, ya que la actuación de ambos en sus respectivos nuevos clubes nunca acabó de florecer. Finalmente, ambos jugadores terminaron siendo cedidos, ninguno estuvo cerca de su mejor nivel con este cambio de camisetas y acabaron saliendo prestados a la Serie A a causa de su rendimiento.

El final que nadie esperaba

Lo que parecía una relación rota acabó arreglándose cuando los caminos del entrenador portugués y el jugador armenio se volvieron a encontrar en la 21/22 en la Roma. Mkhitaryan fue clave para Mourinho en la temporada. El jugador disputó 44 encuentros y demostró su polivalencia dentro del campo. La 21/22 acabó con la conquista de la Conference League y la 6ª posición en la liga italiana. Puede que en Manchester no fuera el momento, pero Roma acabó siendo la unión de ambos.