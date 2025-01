Mitoma es mucho mejor que Rashford… y el United lo sabe

Kaoru Mitoma sigue siendo un agitador que da gusto ver allá por donde pasa. Un futbolista por el que vale pagar una entrada, aunque sea para ver a otro equipo pasándole la mano por la cara al Manchester United. Los más de 70.000 aficionados que llenaron las gradas de Old Trafford en la derrota de los suyos ante el Brighton (1-3) se marcharon a casa con las repeticiones en bucle de la exhibición del número '22' de los 'Seagulls'.

Mitoma, con gol y asistencia, se erigió como el 'MVP' y volvió locos a los defensores del United, que no pudieron frenar sus internadas por la banda izquierda y acabaron rendidos a su talento. El japonés, un extremo con una habilidad pasmosa para el regate, inteligente y con una velocidad punta con balón endiablada, demostró que no ha bajado ni un ápice de su nivel. Es su segundo partido consecutivo marcando, y aunque la finalización no sea su máxima responsabilidad ya ha superado sus registros de la pasada temporada: suma 5 dianas, por las 3 de la última campaña.

RECITAL ANTE UN AMORIM QUE SEÑALA A RASHFORD

Ni siquiera la decente actuación de Mazraoui fue capaz de eclipsar el talento del nipón del Brighton. Rubén Amorim, que tras la debacle aprovechó para dejarle un 'recado' a Marcus Rashford, vio como el extremo izquierdo del equipo contrario sí que funciona a las mil maravillas. Estoy prácticamente seguro de que cualquier aficionado del United cambiaría a Rashford por Mitoma si pudiera. El United, de hecho, no ha encontrado un fijo en esa posición del extremo, fruto del esquema con carrileros del técnico portugués y el difícil encaje de Garnacho (que también podría salir), un Bruno incómodo caído a la izquierda y un Antony soñando con el sol de Sevilla.

En cualquier caso, la situación de Rashford y Mitoma es prácticamente opuesta: el japonés alcanza su plenitud futbolística en su tercera temporada en el Brighton, siempre con una sonrisa; mientras que el inglés vive un auténtico infierno en Old Trafford, apartado del equipo y con constantes rumores sobre su salida del club.

Mitoma, defendido por Mazraoui en Old Trafford / AP

Lo realmente curioso de esta comparación es que así como a Rashford se le vincula con un posible traspaso al Fútbol Club Barcelona en calidad de cedido, tal como avanzó SPORT, el nombre de Kaoru Mitoma también sonó en su día para reforzar la zona del extremo en busca de un regateador. El tren de Mitoma ha quedado muy lejos ya, y su nombre no ha vuelto a sonar entre los futuribles para llegar al club azulgrana aunque actualmente esté en mejor estado de forma que Rashford. Son polos opuestos.

En cuanto a valor de mercado, el delantero inglés alcanzó su máximo valor entre 2021 y 2022 con 85 millones de euros (según 'Transfermarkt'), mientras que el japonés fue tasado en 50 millones de euros en 2023. Rashford ahora vale 55 millones, sólo diez más que Mitoma (45). El del Brighton renovó su contrato hasta 2027, lo que le acabó de alejar del Barça, mientras que el de Mánchester tiene ficha hasta 2028 aunque tiene pie y medio fuera del club.

RÉCORD HISTÓRICO

Por si el bueno de Mitoma no tuviera suficiente con darle la victoria a su equipo en Old Trafford y acabar de hundir al United, gracias a su actuación superó también un récord personal de bella factura: es el futbolista japonés con más goles en la historia de la Premier League (15). Supera ya a una leyenda como Shinji Okazaki (14), exfutbolista del Leicester campeón, y a otros grandes nombres como Yoshida, Minamino o Kagawa (6). Casi nada.

Su próximo objetivo a nivel de récords es seguir escalando posiciones entre los futbolistas asiáticos con más goles en la Premier. Muy lejos de los 126 de Heung-Min Son, líder absoluto, Mitoma tiene a tiro colarse en el top-3 y superar las 19 dianas de Park Ji-sung, la leyenda surcoreana del Manchester United, sólo por detrás de un Hwang Hee-chan (22) que sigue en activo con los Wolves.