El misterio de la cláusula de Haaland: "Yo no sé nada de eso"

Rafaela Pimienta, la representante de Haaland, no se moja sobre su cláusula en el City El noruego es una de las piezas clave en el plan de Guardiola para eliminar al Real Madrid

Hoy puede ser una gran noche para Erling Haaland. El Manchester City se enfrenta hoy en el Eithad al Real Madrid en busca de su billete a la final de Champions. Tras un 1-1 en la ida, los de Guardiola tienen trabajo por delante hoy y el futbolista noruego será una de sus principales armas. Como máximo realizador del equipo, este mercado de verano irá de lo más cotizado. La mayor duda, sin embargo, la alberga su cláusula de rescisión.

En una entrevista a 'Mundo Deportivo', Rafaela Pimienta ha sido preguntada sobre el tema. La brasileña, heredera del imperio de Mino Raiola, tiene un sus manos la carrera de muchos futbolistas de primer nivel. Entre ellos, Erling Haaland es uno de los más relevantes en la actualidad.

Cuando le han preguntado sobre el tema de la cláusula del noruego, Pimienta se ha mostrado esquiva: "Yo no sé nada de eso que dice. Se ha hablado mucho, que si Guardiola, que si la abuela, la mamá...". Finalmente, la agente ha decido preservar el misterio que rodea el tema: "No tengo nada que aclarar. El misterio de esta historia es muy simpático porque no se sabe dónde está, como la casa del tesoro. Es más lindo y como abogada no puedo desvelar contratos".

Para la brasileña, Haaland es uno de los futbolistas más valiosos hoy en día: "Es un jugador que no se ha visto nunca. Para mí, es muy impresionante su calidad en todo y su capacidad de evolución. Es capaz de adaptarse rápido a un nuevo club, a una sociedad, al entrenador... es como si siempre hubiera estado allí".

Aunque Rafaela ha decidido no revelar el misterio, seguro que esta noche será vital para escribir el futuro del noruego, que podría clasificarse para su primera final de Champions como estrella del Manchester City: "Queda un partido muy difícil en el Etihad, pero confío en Erling y en el City para poder estar en la final y luego ganarla. Hoy soy hincha del City", confiesa.