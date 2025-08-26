Misión imposible en el Chelsea: alcanzar los 400 millones de euros en seis días

El protagonista no es Tom Cruise, pero en el Chelsea sí que hay una misión imposible. Con solo seis días de mercado por delante, Enzo Maresca quiere poner fin al overbooking en Stamford Bridge y recaudar 400 millones de euros. El plan está más que trazado en Londres. Por descubrir, en unas cuantas horas, si es realmente infalible o una simple chapuza.

Si se valora el mercado del Chelsea observando únicamente las incorporaciones, es complicado no puntuarlo con el sobresaliente. Joao Pedro, Delap, Estevao, Hato, Gittens... Futbolistas jóvenes, de rendimiento inmediato y con un futuro totalmente brillante. Y aún quedan por llegar Xavi Simons y Alejandro Garnacho. Sin embargo, en las salidas queda muchísimo trabajo por hacer.

Fichajes del Chelsea 2025-26 Joao Pedro (Brighton): 63,7 millones de euros

Jamie Gittens (Borussia Dortmund): 56 millones de euros

Jorrel Hato (Ajax): 44,18 millones de euros

Liam Delap (Ipswich Town): 35,5 millones de euros

Estevao (Palmeiras): 34 millones de euros

Dário Essugo (Sporting CP): 22,27 millones de euros

Mamadou Sarr (Estrasburgo): 14 millones de euros

Kendry Páez (Independiente): 10 millones de euros

Las puertas de Stamford Bridge se han abierto hasta 16 veces este verano para despedir a jugadores, pero teniendo en cuenta que se han fichado a ocho futbolistas –y quedan dos por llegar–, no son suficientes. El reloj corre en contra de un Chelsea que cree tener la fórmula para deshacerse de algunas piezas que Maresca no quiere para nada.

Ventas del Chelsea 2025-26 Noni Madueke (Arsenal): 56 millones de euros

Joao Félix (Al-Nassr): 30 millones de euros

Djordje Petrovic (Bournemouth): 28,9 millones de euros

Lesley Ugochukwu (Burnley):28,7 millones de euros

Kiernan Dewsbury-Hall (Everton): 28,65 millones de euros

Renato Veiga (Villarreal): 24,5 millones de euros

Armando Broja (Burnley): 23 millones de euros

Mathis Amougou (Estrasburgo): 14,5 millones de euros

Bashir Humphreys (Burnley): 14 millones de euros

Kepa Arrizabalaga (Arsenal): 5,8 millones de euros

Marcus Bettinelli (Manchester City): 2,4 millones de euros

Lucas Bergström (Mallorca): Libre

Mamadou Sarr (Estrasburgo): Cedido

Mike Penders (Estrasburgo): Cedido

Kendry Páez (Estrasburgo): Cedido

Marc Guiu (Sunderland): Cesión

El Chelsea quiere vender, y a buen precio. El objetivo es sacar el máximo beneficio posible no solo para no quedar atado por el ‘Fair Play Financiero’, sino también para poder seguir firmando veranos tan estimulantes como este en el futuro. La hoja de ruta la marcan operaciones como la de Madueke –fichado por 35 y vendido por 60– o la de Veiga –comprado por 15 y traspasado por 30–. Aunque, claro, no todo es tan sencillo.

Madueke, con la camiseta del Arsenal / Arsenal

Con tan pocos días de mercado –en las grandes ligas cierra el 1 de septiembre a las 23:59 horas–, el cuadro blue tiene mucho menos margen de negociación. Llegan menos ofertas, hay menos tiempo para decidir y, con el interés del Chelsea por vender a la vista de todos, algunos clubes fuerzan al máximo la situación. Los próximos en salir serán Carney Chukwuemeka y Aarón Anselmino rumbo al Borussia Dortmund: el primero dejará 20 millones en las arcas del club, mientras que el segundo se marcha cedido sin opción de compra.

Los desterrados buscan equipo

En la rampa de salida londinense hay varios nombres potentes en el mercado. Nicolas Jackson, Axel Disasi, Ben Chilwell, Raheem Sterling o Christopher Nkunku no tienen futuro en el club. El problema es que, aunque tienen cartel –especialmente en Inglaterra–, está costando a Paul Winstanley y Laurence Stewart, responsables de la dirección deportiva, encontrarles destino por el precio que piden y sus elevados salarios.

Nico Jackson, en la final de la Conference League que el Chelsea ganó al Betis / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

El gran objetivo es llegar a los 400 millones de euros en ventas este verano, pero para ello es fundamental que salgan varios de los citados. Jackson cuenta con interés en la Premier (Nottingham Forest, Newcastle y Aston Villa) y en Italia (Nápoles, Milan y Juventus), pero el Chelsea lo tasa en 90 millones, una cifra completamente desorbitada.

Nkunku, por su parte, apunta a regresar a Alemania. El Bayern quiere una cesión con opción de compra, pero en Stamford Bridge buscan venta inmediata, por lo que estudian incluirlo en la operación Xavi Simons para devolverlo al RB Leipzig.

Nkunku fusiló al portero del Gent / AP

Otros como David Datro Fofana, Roméo Lavia, Alfie Gilchrist o Josh Acheampong también pueden hacer las maletas en los próximos días. El reloj aprieta. La pregunta es clara: ¿conseguirá el Chelsea completar su misión imposible?