Minteh es la nueva sensación de la Premier: culpable de los abucheos a Cucurella y del ridículo del Chelsea

El partido venía calentito en el Amex. Los aficionados del Brighton, que venían de eliminar al Chelsea en FA Cup, seguían teniendo sed de venganza ante un equipo en el que están tres de sus exfutbolistas más preciados: Marc Cucurella, traspasado en 2022 por 65 millones de euros; Moisés Caicedo, traspasado en 2023 por un precio récord de 133 millones; y Robert Sánchez, también vendido en 2023 por 23 millones. Al guardameta español Maresca le hizo el favor de dejarle en el banquillo, pues la visita de los blues a la ciudad de las gaviotas fue dramática: un sonido de abucheos constantes principalmente dirigidos hacia el lateral de Alella, un descontrol absoluto y un tal Yankuba Minteh sembrando el caos.

Nacido un 22 de julio de 2004 en Bakoteh, la ciudad más poblada de Gambia, este joven extremo zurdo llegó el pasado verano a Brighton procedente del Newcastle tras su cesión al Feyenoord, dejándole marchar por un traspaso de 35 millones de euros. Un nuevo movimiento estratégico en los despachos del Amex, donde se firman promesas y se multiplica su valor de forma casi inmediata. El ejemplo del buen hacer del club con sus fichajes se vio gracias a la exhibición de Minteh en la visita del Chelsea. Un doblete que supone la confirmación de un talento emergente en la Premier que ya está haciendo estragos en las defensas rivales.

SONIDO DE VIENTO Y FIESTA LOCAL

A sus 20 años, el gambiano sacó a pasear a un descolocado Marc Cucurella, a quien sorprendentemente le pudo la presión en su regreso a la que un día fue su casa. Quizá no se esperaba un recimibiento tan hostil, pues siempre ha tenido buenas palabras hacia su pasado en Brighton y guarda muy buen recuerdo de su primera temporada en la Premier con los Seagulls. Víctima de la explosividad de Mitoma y de Minteh, el catalán no fue capaz de sostener a una defensa que hizo aguas por todas partes. Colwill, quien también pasó por el Brighton aunque como cedido, no tuvo su mejor noche.

Más allá del doblete de Minteh, el rendimiento del japonés Mitoma volvió a ser de matrícula de honor. Una nueva tesis doctoral de regates y de verticalidad al servicio de los suyos, con un control exquisito como homenaje al mejor Riyad Mahrez previo a la finalización de la jugada en forma de gol que bien pudo haberle hecho protagonista de este homenaje al juego del Brighton. Pero es que lo del extremo de Gambia merece el reconocimiento Honoris Causa. Tres de cuatro regates completados, tres pases clave, dos disparos y dos goles. No hace falta mucho más.

Veloz, descarado en el uno para uno, atrevido en el tackle, y formando una sociedad de escándalo con Mitoma que va camino a ser una de las mejores duplas de la liga. Welbeck, un veterano siempre de notable alto; y Baleba, que llegó para suplir la baja de Caicedo y demostró estar mejor que el 'ex' que salió por 133 millones. Este Brighton no es el del 7-0 ante el Nottingham Forest. Los de Fabian Hürzeler tienen mucho que decir. Y el Chelsea tiene que ponerse las pilas si no quiere caerse de los puestos Champions.