Los millones dan la razón a Guardiola: Semenyo y Guéhi son dos bestias

A Pep Guardiola le preocupó - y molestó - más la derrota ante el eterno rival que la sufrida en Aspmyra Stadion, con gesta incluida del Bodø/Glimt. Los nórdicos le pintaron la cara a un Manchester City con incontables bajas, sí, pero con un once de garantías, con figuras como Haaland, Cherki, Rodri o Foden. No viajó a Noruega, eso sí, un Antoine Semenyo que no podrá participar hasta la fase eliminatoria de la Champions League y cuyo fichaje había causado furor en Mánchester. El ghanés convirtió su tercera diana con la elástica 'skyblue' y fue decisivo en el triunfo del Manchester City ante el Wolverhampton, colista de la Premier League (2-0).

Haaland, para la sorpresa de muchos, empezó desde el banquillo. Omar Marmoush, ya de vuelta tras su participación en la Copa África, asumió el rol de '9'. En las bandas, Semenyo y Cherki. La gran novedad se dio en la línea defensiva: el debutante Marc Guéhi acompañó a Khusanov en el eje.

Guéhi, impecable

El central inglés costó poco más de 20 millones de euros. Calderilla para un club como el City, acostumbrado a desembolsar cantidades desmedidas en sus fichajes. Se destapó en un Crystal Palace en el que dejó huella y maravilló en su presentación en sociedad en el Etihad: impecable en el juego aéreo, preciso y fino con balón y fiable al corte. Se estrenó, además, con portería a cero.

Marc Guéhi charla con Pep Guardiola / Associated Press/LaPresse / LAP

Semenyo, por su parte, sigue a lo suyo. Vive en un estado de gracia permanente. Anotó su tercera diana con la camiseta 'cityzen' tras definir de maravilla a pase de Cherki. Puso tierra de por medio al filo del descanso, ya que Omar Marmoush había inaugurado el marcador a los seis minutos de partido. El 'príncipe egipcio' volvió por la puerta grande y marcó su primer gol del año al anticipar y rematar con la plancha un centro de Matheus Nunes.

Triunfo de oficio de un Manchester City que no brilló en exceso, pero aplica presión a un Arsenal que recibe el domingo al Manchester United. Semenyo, Cherki y Marmoush fueron decisivos, además de un Marc Guéhi que firmó un debut impecable.