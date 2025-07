La millonada que cobrará Wayne Rooney por un contrato de comentarista

Wayne Rooney, exjugador del Manchester United, ha firmado un contrato millonario con la cadena de televisión británica BBC. A partir de ahora, Rooney se sumaría como comentarista en uno de los programas más longevos de la cadena, Match of the Day.

Se prevé que este contrato ascienda a 800.000 dólares con una duración de por ahora dos años, aunque existe la posibilidad de poder alargar la vinculación de Wayne con la cadena si sigue brillando como invitado. Además, también está fichado para cubrir el Mundial 2026 que realizará el canal desde Estados Unidos, México y Canadá.

El exinternacional, leyenda en Old Trafford y en Goodison Park, cuenta con mucho apoyo en lo que será su nuevo reto profesional. "Wayne tiene un talento natural para estar frente a la cámara", comentó una fuente de la BBC en 'The Sun'. El jugador, que será presentado oficialmente a finales de julio, se convertirá junto a su mujer en una de las parejas más poderosas de la televisión británica.

"Ha impresionado hasta ahora y los espectadores lo han recibido con los brazos abiertos", afirma una fuente de la BBC. El director deportivo de la cadena británica, Alex Kay-Jelski, está muy contento con su fichaje. "Será una figura clave en nuestra campaña para el Mundial el próximo año. Es una gran incorporación para MOTD".

Rooney que compartirá programa con los presentadores rotativos de Match of the Day Kelly Cates, Mark Chapman y Gabby Logan, no es el único en su familia que estará vinculado a la televisión. Su mujer, Coleen Rooney firmó un contrato de 10 millones de libras con Disney+ en marzo de este año, para una serie de telerrealidad que tratatará sobre su familia, donde tantos sus hijos, como Wayne Rooney, aparecerán.

Después de que la BBC no quisiera firmar un nuevo contrato con Gary Lineker, presentador y analista del programa deportivo durante 26 años, este comentó que, aunque por él se hubiera quedado, creía que la cadena quería un cambio en el programa. "Preferían que no firmara un año más para así poder incorporar a gente nueva". Algo que le ha venido genial a Wayne Rooney.

Cuando Rooney se retiró como jugador mientras entrenaba en el Derby County en 2021, continuó vinculado al mundo del fútbol con etapas como entrenador sin éxito con su antiguo club, el DC United en Estados Unidos, y luego con el Birmingham City.