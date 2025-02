El 'milagro' de Nuno: "La temporada es sorprendente sólo para los que no nos conocían"

Cuando arranca una temporada en la Premier League, siempre es normal hacer cábalas. ¿Quién está llamado a bajar a Championship? ¿Quién se meterá en unos carísimos puestos Champions? ¿Quién irá a Europa? ¿Quién será la revelación de la temporada? De las primeras preguntas, pocas certezas hasta ahora. De la última, está la cosa bastante clara. Y parece que nada va a cambiar salvo hecatombe.

Porque ese cartel ya hace tiempo que tiene nombre y apellidos: el Nottingham Forest de Nuno Espirito Santo. Los 'reds' se han convertido en la gran sensación en Inglaterra, metiéndose de lleno en la lucha por los puestos Champions. Un equipo sin grandes estrellas, pero con futbolistas que están ofreciendo una versión nunca antes vista. Y si no, que se lo digan a Elanga. Pasó con más pena que gloria por Old Trafford y ahora lleva tres goles y ocho asistencias en lo que llevamos de campaña en Premier League.

"Todos saben que pueden ayudar"

"Por encima de todo, somos fieles a nuestros principios en el día a día. Cada futbolista trabaja duro durante la semana. Todos saben que pueden ayudar y tener la oportunidad de jugar. Luego creo que el hecho de que estemos muy unidos nos ayuda mucho. El entrenador tiene mucha experiencia y nos ayuda a estar organizados para todos los partidos. Es un gran grupo de trabajo", precisan a SPORT desde dentro del vestuario.

Un equipo bien construido atrás, con nombres como Murillo que están a un nivel espectacular, un centro del campo en el que destaca la presencia de Gibbs-White en la mediapunta y una delantera con Elanga y, sobre todo, Chris Wood en estado de gracia. El fuertísimo '9' inglés llegó al multimillonario Newcastle por 30 millones de euros en enero de 2022 y, tras un paso más que discreto por Saint James' Park, recaló en Nottingham un año después y su temporada está siendo un escándalo. 17 goles y 2 asistencias en 24 partidos. No está nada mal, ¿no?

Luego, por supuesto, la mano de un entrenador "cercano" como Nuno. Solo hay buenas palabras para él: "Sabe transmitir los mensajes de forma sencilla y pragmática. Es fácil entender lo que quiere que hagamos. Es un entrenador fantástico y gran parte del éxito que hemos tenido se debe a él".

Con los pies en el suelo

Lo normal sería echar las campanas al vuelo, pero no piensan en nada más que el próximo partido. Sería una locura hacerlo.

"No nos dejamos llevar por los buenos resultados. Nunca nos dejamos llevar por la euforia y además tenemos un grupo muy ambicioso. La buena temporada que estamos haciendo tiene mucho que ver con eso. Nunca estamos satisfechos, siempre queremos más y creemos en nuestras posibilidades. No tenemos las obligaciones de los grandes que luchan por los títulos, pero sí tenemos presión interna porque siempre queremos hacer más. La temporada es sorprendente sólo para los que no nos conocían, pero la verdad es que hay mucha calidad", insisten desde el Nottingham.

Más allá de los titulares, en una alineación que cambia poco o nada en los partidos, también destaca la presencia de otros actores secundarios como Jota Silva. El portugués llegó este temporada al club y, pese a no ser indiscutible, sí está teniendo su protagonismo. De hecho, en la victoria ante el Brighton, el extremo luso salió y marcó. Una prueba más de lo que es este equipo.

"Aquí todo el mundo trabaja a un nivel muy alto. Desde el jardinero hasta el guardarropa. Todos están atentos al más mínimo detalle. Todos hacen todo lo posible para que no nos falte de nada. Puede que, al final, ese apoyo es fundamental. El personal es fantástico. No nos obsesiona estar en la Champions. Suena a tópico pero afrontamos cada partido como si fuera el último", apuntan.