El milagro de Guardiola ante el Madrid: "La base de este equipo ya no está"

Imposible no mirar de reojo esa visita del Real Madrid del próximo martes 11 de febrero. Podría ser, perfectamente, una final anticipada. Independientemente de la dinámica/resultados, el talento que reúnen ambos conjutos es indiscutible. Seguramente, les habría encantado evitarse hasta mucho más adelante, pero así de caprichoso es el fútbol. La novedosa y revolucionaria Champions League prometía emociones fuertes, ¿verdad? Pues el Etihad Stadium será testigo del primer asalto de esta eliminatoria. Solo uno puede quedar vivo. Manchester City o Real Madrid. Real Madrid o Manchester City.

No querría Pep emular a Hansi Flick y vivir, en este caso, un shit february, en sus propias carnes. Pese a estrenar el mes más corto del año con una dolorosa manita del Arsenal en el Emirates, esa eliminatoria de Cuarta Ronda de la FA Cup ante el Leyton Orient - de League One - les puede - debe - venir de fábula para encarar ese choque con convicción, confianza y la moral bien alta.

Pep Guardiola y Mikel Arteta durante el partido entre Manchester City y Arsenal / AP Photo/Dave Thompson

Ni hace falta recordar qué le está pasando al Manchester City, pues la 'historia' es bien conocida por todos. Indaguemos, sin embargo, sobre algunas de las claves de esta crisis, y quién mejor capaz de acercarnos al 'universo' de Pep Guardiola que Martí Perarnau, periodista deportivo y autor de una trilogía de libros sobre el de Santpedor.

LA REALIDAD SOBRE LOS FICHAJES DE INVIERNO

Fichajes de invierno, tema más 'fresco'. "Salvo cuatro futbolistas - Ortega, Bernardo, Gvardiol y Haaland -, el resto han caído lesionados", afirma. "La falta de efectivos avanzó la contratación de jugadores. El City acostumbra a fichar en verano, no suele hacerlo en invierno - Aymeric Laporte, la 'excepción -".

Pep Guardiola celebra junto a Bernardo Silva la victoria ante el Brujas en el partido de Champions League / AP Photo/Dave Thompson

"Ha sido por una causa de fuerza mayor. Es un plan que estaba pensado para verano. Vienen para sumar en la rotación, pensando en el proyecto de la temporada que viene", explica. Jugar cada tres días desgasta una barbaridad a un grupo de futbolistas que, incluso, "forzaron" en más de una ocasión, "simplemente porque no había nadie más que pudiera jugar", asegura.

LA 'FALACIA' CON NICO

Zubimendi, Guimaraes, Éderson... pero ninguno llegó. ¿Su rol? Sustituir (momentáneamente) a Rodri. "Quieren jugar. No quien jugar una docena de partidos y ver los otros desde el banquillo. Es muy legítimo, pero es una situación complicada. Tienes que buscar un perfil que no sea el mismo, pero que en determinados momentos pueda asumir esa función. De hecho, con el fichaje de Kovacic se buscó exactamente eso. Pero no se pensaba que tuviera que hacer de Rodri cada tres días".

Kovacic, uno de los elegidos para reemplazar a Rodri / @City_Xtra

Nico y Rodri comparten características. Sus perfiles, sin embargo, son distintos. Podrán convivir sobre el césped cuando el madrileño regrese de su lesión. "Nico no es un mediocentro. Tiene recorrido en el equipo, es un interior. Puede sustituirle temporalmente", añade.

Nico González presentado con el Manchester City / MCFC

"LA BASE DE ESTE EQUIPO ES LA DEFENSA"

Todos los focos apuntan a Rodri. Sí, su ausencia está siendo demoledora para Guardiola. ¿Y la de Rúben Dias? ¿Líder indiscutible de la zaga? "Podríamos decir que, a partir de la 2020/21, el equipo es más o menos el mismo. La base de este equipo es la defensa. Manel Estiarte la bautizó como la defensa yugoslava, porque sus equipos de waterpolo, balonmano o baloncesto tenían grandes defensas", narra.

Rodri Hernández celebra su gol en la final de la Champions League. / Robert Michael/Dpa

"La defensa entendiendo los cuatro defensas más el mediocentro, en este caso Rodri. El éxito del triplete se basa en jugar con cuatro centrales en la línea defensiva. En la final de Estambul juegan Akanji, Stones, Dias y Aké. Más Rodri. ¿Qué ha pasado este año? Primero, que se rompió Rodri. Y, si no me equivoco, los cuatro juntos han coincidido solo 30 minutos esta temporada. Cuando faltaba uno, faltaba otro. O dos, tres... o los cuatro. La estructura defensiva se ha roto por completo, explica la mayor parte de las derrotas", analiza.

Akanji, Stones, Dias, Aké: defensa titular en la final de Estambul / X

¿Y CÓMO ESTÁ PEP?

No es para nada descabellado afirmar que Pep Guardiola está viviendo el año más difícil y duro en los banquillos. Le hemos visto al límite en muchos momentos, recuerden, si no, esas imágenes tras el 3-3 contra el Feyenoord, repleto de arañazos. Se dice, sobre todo en Inglaterra, que anda perdido, sin rumbo. Que ha perdido el control. ¿Es realmente así?

Una de las imágenes más sorprendentes y duras de la temporada: tras el 3-3 del Feyenoord acabó con arañazos en su frente y en su nariz / EFE/AP/LAP/@ManCity

"Está acostumbrado a ganar (72% de victoriis en toda su carrera; equivalente a perder un partido de cada 10). No está acostumbrado a perder. Es obvio. Está en terreno desconocido. Tiene la gran suerte de tener a la plantilla de su lado, ayudándole. Ha estado muy arropado. La clave de la crisis no ha sido táctica. Ha habido un sobreanálisis externo sobre él. Ya explicó hace años que toma una medicación para la alergia que sufre", cuenta.

"Se le irrita la piel. No tiene nada que ver con la crisis. No está reaccionando muy diferente a como reaccionaba antes, cuando ganaba. Lo está pasando mal, pero está muy tranquilo, con la confianza de que volverán a jugar bien. Ha aprendido que puede llegar hasta donde tenga que llegar", concluye.

Pep Guardiola, pensativo en los banquillos del Emirates / @ManCity

¿FAVORITO EL MADRID?

"Tiene poca solución. Solo puede mirar y decir: '¿quiénes están disponibles?'" Stones y Akanji están recuperados, parece que Dias llegará. Ocho enfrentamientos en los últimos cuatro años: 4 victorias, tres empates y una derrota a favor del City. O lo que es lo mismo: una sola victoria del Madrid.

El Real Madrid venció al City en los penaltis y obtuvo el pase a las semis / X

"La fortaleza del City no es el ataque. Lo que le hace ganar los partidos es la defensa, y no la tienes. Por lo tanto, no es favorito. Es muy indiscutible", opina. ¿Dará un golpe sobre la mesa el City el próximo martes?