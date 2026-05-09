El milagro de Andrea Orlandi, por Ilie Oleart: cómo morir '16 minutos' y vivir para contarlo

Cuando Samuel Eto'o se jugaba el Pichichi de la temporada 2005/06, aquel final de Liga en San Mamés, el Barça campeón de la Champions decidió que el camerunés guiara un once poco habitual. La defensa, de hecho, fue inédita: Jorquera bajo palos, Belletti en el lateral derecho, Olmo y Oleguer centrales, y el talentoso Andrea Orlandi, extremo, como lateral izquierdo.

Fue su debut con la camiseta blaugrana del primer equipo (con derrota por 3-1) y un capítulo clave en una vida que le llevó por el fútbol inglés, italiano -su país natal-, indio o chipriota durante su etapa profesional. La misma se vio cortada abruptamente por problemas cardiacos, retirándose en 2019 a los 34 años. Pero lo más amargo llegaría después, con un infarto que le tuvo el corazón 16 minutos sin latir.

Andrea Orlandi durante su etapa en el Barça / JOSEP MARIA AROLAS

Y así llamó Ilie Oleart, director de La Media Inglesa, su libro: 'Dieciséis Minutos', centrado en la figura de Andrea como futbolista, como agente, como colaborador en su canal de YouTube pero, sobre todo, como su gran amigo: "La primera idea era hacer una autobiografía al uso. ‘Andrea Orlandi y mi vida’, como se hace siempre”, comenta a SPORT.

Pronto descartaron ese camino: “Pensé: vamos a contar, de forma divertida, la realidad de un futbolista profesional que ha debutado en el primer equipo del Barça, ha marcado un gol en la Premier League, pero que también ha sufrido mucho”.

Ilie Oleart y Andrea Orlandi / PANENKA

“Es imposible hacer un libro así con un tío que no sea Andrea Orlandi. Tiene la capacidad para reírse de sí mismo, no tomarse muy en serio. Hay pocos futbolistas que han jugado en el Emirates, en la Premier, en el Barça con Ronaldinho, y que podrían tomarse como la gran cosa. Él no”, puntualiza Ilie sobre su amigo.

Uno de sus dilemas, de hecho, fue su propio papel en la historia. “Yo no quería salir mucho en el libro”, admite. Sin embargo, desde la editorial de 'Panenka' le empujaron a asumir una presencia mayor: “Me dijeron: es importante que te pongas tú también. Tú también eres un protagonista en directo, porque Andrea es amigo tuyo”. El resultado es un equilibrio delicado: “Es esa fina línea entre ser testigo de las conversaciones, pero no participar”.

Es imposible hacer un libro así con un tío que no sea Andrea Orlandi. Tiene la capacidad para reírse de sí mismo, no tomarse muy en serio Ilie Oleart — Autor de 'Dieciséis Minutos'

En la práctica, su rol durante los encuentros fue más pasivo de lo que podría parecer. “En realidad nunca tuve que hacer nada. Por ejemplo, Andrea se encontró con Ángel Rangel y estuvieron hablando tres horas sin parar”. Oleart apenas intervenía, salvo cuando era necesario reconducir: “Cuando se iban por las ramas, decía: ‘explícame otra vez aquello’, y ya está. Pero por lo demás… nada”.

De ese flujo natural surgen muchas de las anécdotas que dan color al libro, como un coqueteo con las multas en el Reino Unido que Andrea quiso evitar sin éxito. La química entre ambos marca la narrativa con las historias que, aunque graciosas, muchas esconden historias no tan gratas: "Cuando una persona tiene tantos golpes emocionales fuertes, utiliza el humor como capa para gestionarlo”, reflexiona Oleart.

Esa mirada también conecta con la percepción pública del futbolista: “Hoy en día, como ganan tanto dinero, hay poca empatía. Es como: ‘son millonarios’. Pero el físico no es infinito, no es un depósito de gasolina”.

La figura del padre de Andrea atraviesa el relato, igual que otros apartes muy emotivos como el cierre del exjugador blaugrana: "El epílogo lo escribió él. Yo toqué cuatro cosas, pero básicamente es suyo”. Oleart subraya su capacidad narrativa: “Escribe muy bien”.

La relación entre ambos fue fundamental para acceder a ese nivel de sinceridad, expuesta en unas páginas que merecen mucho la pena: “El futbolista tiene que tener mucha confianza en quien lo escribe. Estás contando tu vida, todo lo que te ha pasado”. Una cercanía que permitió que el relato fluyera, como en sus vídeos de 'La Media Inglesa', donde colabora habitualmente y factor diferencial en la cantidad de gente que acudió, el pasado Sant Jordi, a la firma del libro en el 'stand' de Panenka.