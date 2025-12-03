Mikel Merino no toca techo en el Arsenal

El Arsenal cumplió en el Emirates ante un combativo Brentford (2-0) y mantiene el liderato con una ventaja de cinco puntos sobre el Manchester City. Los de Arteta no jugaron su mejor partido, pero les bastó con un gran cabezazo de Mikel Arteta, que sigue deslumbrando en Inglaterra, y las buenas intervenciones de David Raya. Un triunfo muy español.

El Brentford intentó imponer su juego en los primeros instantes del partido, apretando la salida de balón local y buscando un gol tempranero que dinamitara las cosas. Aun así, el equipo de Mikel Arteta tiene muchos recursos y lo volvió a demostrar. Rápidamente, empezó a intimidar el área rival y un disparo de Odegaard que taponó Janelt pudo ser el primer gol en el Emirates.

Un minuto más tarde, Mikel Merino no perdonó y anotó otro gol más al puro estilo de 'killer'. Un remate de cabeza picado imparable para el guardameta. El español está a un nivel espectacular, con cuatro goles y dos asistencias en los últimos seis partidos. Una pieza importantísima para los 'gunners', que se adelantaron en el marcador en el minuto 11.

Los visitantes reaccionaron y tuvieron una oportunidad de oro a balón parado. Schade remató de cabeza un gran centro y tuvo que aparecer David Raya para desviar la pelota al larguero. Hasta el momento, los españoles estaban siendo decisivos en el partido, tanto Merino como su portero, y el caos estaba gobernando el partido en los minutos siguientes al gol 'gunner'.

Antes del descanso, Mosquera se tendió en el terreno de juego por una lesión muscular. En su lugar, entró Timber para completar la defensa en el último tramo de la primera parte. Poco más pasó antes de que los jugadores se marcharan al túnel de vestuarios, con todo por decidir y con el papel decisivo del sector español de los de Arteta.

Ambos equipos salieron enchufados en el segundo tiempo, sin ceder ni un solo metro a su rival. El Brentford tuvo varios ataques consecutivos, aunque no lograron incomodar del todo a un Raya muy seguro bajo la portería. Con los primeros cambios de Arteta, y las entradas de Eze y Saka al terreno de juego, el Arsenal volvió a meter miedo por las bandas y a generar ocasiones de peligro.

Kelleher tuvo que lucirse en varios disparos desde fuera del área del Arsenal: primero de Calafiori y después de Rice. En el segundo, Mikel Merino apareció para el rechace, pero llegó muy forzado. Aunque daba la sensación de que llegaría el segundo tanto de los 'gunners', la diferencia era mínima. Cualquier jugada de peligro del Brentford podía resultar en un gol que cambiara el partido.

En los últimos minutos, el Arsenal mantuvo la posesión y Saka acabó sellando la victoria en un contraataque. Una victoria de gran importancia para los de Arteta, que siguen en lo más alto de la clasificación de la Premier League, cinco puntos por encima del City de Guardiola y seis del Aston Villa.