Mikel Merino ya tiene fecha para operarse

Mikel Merino pasará por quirófano este lunes para operarse de la lesión que sufrió en el pie por estrés.

Según informó EFE, a falta de confirmación oficial, el tiempo de baja del centrocampista del Arsenal y de la selección española será de cuarto meses, justo antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México este verano de 2026.

Por ahora, Merino se ha perdido los últimos cuarto partidos del conjunto 'gunner'. El plan de Mikel Arteta sería recuperar al español para final de temporada y que pueda conseguir ritmo competitivo en las últimas jornadas de competición, jugando partidos con la camiseta del norte de Londres.

De ser así, sería justo pero posible que Merino pudiera estar en la lista de convocados de Luis de la Fuente para la cita mundialista, donde podría ser una pieza importante para La Roja.

Este sábado, su compañero de equipo y de selección, Martín Zubimendi, le dedicó su gol al marcar ante el Sunderland (3-0), haciendo su celebración y señalando a la grada del Emirates Stadium, donde se encontraba Merino viendo el partido.

En la rueda de prensa previa al partido, su entrenador Mikel Arteta habló de la importancia del futbolista y confirmó que no van a poder contar con él en los próximos meses.

"Es un gran golpe. Mikel ofrece algo diferente en el equipo, pero va a estar fuera durante meses por lo que tenemos que apoyarlo. Hay que asegurarse de que siga conectado porque puede otorgar mucho valor a todos", explicó.