Mikel Arteta, técnico del Arsenal, explicó la curiosa manera de cómo se enteró que ganaron la Premier League

Mikel Arteta, técnico del Arsenal, reconoció que no vio el partido entre el Manchester City y el Bournemouth que proclamó campeones de la Premier League a los ‘gunners’. El entrenador no siguió el encuentro junto a sus futbolistas, aunque estos querían que estuviera con ellos. Es más, según reconoció en rueda de prensa, ni siquiera llegó a verlo. Se enteró de que habían ganado la Premier gracias a sus hijos, mientras hacía una barbacoa en el jardín de su casa.

“Es una de las mejores sensaciones que he tenido nunca. Es increíble escuchar que somos campeones”, manifestó Arteta, que ha hecho historia en el Arsenal tras llegar al equipo inglés hace seis años y medio sin haber sido nunca primer entrenador de un equipo.

En la rueda de prensa celebrada durante el día de atención a los medios previo a la final que disputará el Arsenal contra el Paris Saint-Germain, el próximo 30 de mayo, explicó lo sucedido este martes: “Se suponía que tenía que haber estado aquí, en Colney, viéndolo con los jugadores, pero veinte minutos antes del partido tuve que irme. Me fui a casa, hice una barbacoa y no vi el partido. Luego empecé a escuchar ruidos. Mis hijos vinieron corriendo hacia mí, llorando y diciendo que somos campeones. Fue algo mágico”. Con el título ya en el bolsillo, Martin Odegaard le llamó para que acudiera a celebrarlo con el equipo.

Ha llovido mucho desde que el Arsenal ganó su última Premier League, en la temporada 2003-04, con Arsène Wenger en el banquillo. 22 años después, Mikel Arteta ha tomado su relevo. “Cuando lo consigues, ves lo mucho que significa para la gente. Muchos han estado involucrados en lo que hemos logrado desde la época de Wenger. Cuando abrimos esa botella, la gente tenía muchas emociones acumuladas”.

No todos los días se gana una Premier League, por lo que sobran los motivos para celebrarlo. Sin embargo, el conjunto ‘gunner’ aún no ha dicho la última palabra esta temporada. Por delante tiene otro gran reto: la final de la UEFA Champions League. “Queremos más, queremos Budapest. Sabemos por todo lo que hemos pasado; hemos ido paso a paso, pero también sabíamos que no íbamos a parar, que nos reinventaríamos y que haríamos todo lo posible para conseguir esto”.

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Para terminar, el técnico español explicó que llamó a su compatriota Andoni Iraola para agradecerle el empate de su equipo contra el Manchester City de Pep Guardiola.