Mikel Arteta pone en duda el regreso de Mikel Merino: "No hay posibilidad para el partido de este fin de semana"

El Arsenal entra en la recta final de la temporada con dos objetivos gigantescos sobre la mesa: conquistar la Premier League y levantar la primera Champions League de su historia. Sin embargo, Mikel Arteta sigue pendiente de la evolución física de varios jugadores importantes, especialmente de Mikel Merino y Jurriën Timber, ambos todavía lejos de regresar a la competición.

El técnico vasco compareció este viernes en la rueda de prensa previa a la jornada 36 de la Premier League, en la que el Arsenal visitará el London Stadium para enfrentarse al West Ham en un derbi londinense marcado por la urgencia de ambos equipos. Los 'gunners' necesitan ganar para mantener el liderato y seguir dependiendo de sí mismos en la pelea por el campeonato, mientras que los 'hammers' continúan luchando por escapar de los puestos de descenso.

Merino y Timber, completamente descartados

El centrocampista navarro volvió recientemente a ejercitarse en solitario tras la fractura por estrés en el pie derecho que sufrió a principios de año y que le obligó a pasar por quirófano en febrero. Aun así, Arteta fue contundente al descartar su presencia este fin de semana. "No hay ninguna posibilidad para el partido. Hay mucho trabajo todavía por delante. Todo tiene que ir muy fluido y muy rápido para que tengan alguna opción de jugar", explicó el entrenador, incluyendo también a Timber en esa valoración.

Timber y Merino no estarán contra el West Ham / Arsenal

La recuperación de Merino sigue siendo uno de los asuntos más vigilados en el entorno 'gunner' y también en la selección española. El internacional español trabaja a contrarreloj para intentar llegar en condiciones al Mundial de 2026 y todavía mantiene la esperanza de reaparecer antes de que termine la temporada. En el club londinense no quieren correr riesgos con un futbolista que consideran clave dentro del vestuario.

Más allá de las lesiones, Arteta también quiso poner el foco en el momento competitivo del equipo. "Entender el contexto del partido es crucial para ambos clubes. Sabemos lo importante que es y lo que tenemos que hacer para ganar", señaló sobre la visita al West Ham.

El Arsenal llega además reforzado anímicamente después de clasificarse para la final de la Champions League, donde se medirá al Paris Saint-Germain el próximo 30 de mayo en Budapest. Sobre el conjunto francés, el técnico 'gunner' mostró respeto, aunque también plena confianza en sus jugadores. "Sabíamos que nos enfrentaríamos a un gran rival, fuera el Bayern o el PSG. Tienen muchísima calidad, pero confiamos en que, cuando llegue el momento, hagamos lo que sabemos", afirmó.

Además, Arteta fue preguntado por las críticas que surgieron en Inglaterra sobre la forma en la que el Arsenal celebró el pase contra el Atlético. El técnico evitó entrar en polémicas, aunque dejó una respuesta con cierto tono irónico. "Creo que hay que respetar cada opinión y colocarlas donde corresponden", afirmó.

Arteta también tuvo palabras de elogio para Bukayo Saka, autor del tanto de la clasificación para la final de la Champions: "Ha sido un placer trabajar con él. Es alguien en quien puedes confiar plenamente, tanto por su nivel futbolístico como por sus valores y su manera de comportarse", destacó.

Otro de los nombres propios fue David Raya. El guardameta español volvió a ser decisivo esta semana y el técnico vasco quiso poner en valor su regularidad. "Ha estado excepcional desde que llegó. A veces normalizamos paradas o acciones que no son normales", aseguró.

Con tres jornadas todavía por disputarse en Premier y una final europea en el horizonte, el Arsenal encara las semanas más importantes de la era Arteta.