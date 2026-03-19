¿Es Mikel Arteta el nuevo Arsène Wenger?

Muchos dudaban de su capacidad para mantener el ritmo de puntuación en la Premier durante toda la temporada. Otros sobre su potencial para convertirse en un equipo temido en la Champions. Pero la realidad, en pleno mes de marzo, es que el Arsenal es candidato a conquistar todos los títulos posibles.

Así lo demostró el pasado martes frente al Bayer Leverkusen, donde ofreció una 'masterclass' de recursos ofensivos dejando en un segundo plano la famosa 'pizarra de Arteta'. Supieron frenar los alemanes en la ida el balón parado 'gunner', por lo que el Arsenal varió su plan de partido, encerró al rival y encadenó ocasiones hasta perforar la portería de un espectacular Blaswich.

Según datos de OPTA, el Arsenal registró 12 tiros a puerta (17 en total) contra el Leverkusen, su mayor cifra en un solo partido en todas las competiciones esta temporada. Además, sacó a pasear otro recurso pocas veces visto en el Emirates: los goles desde fuera del área en la Champions. De hecho, no se veían dos tantos de larga distancia desde aquella eliminatoria contra el Real Madrid en la temporada 24/25.

Un registro a la altura de Wenger

Con todo ello, los 'gunners' ya están en cuartos de final de la Liga de Campeones por tercera temporada consecutiva, una hazaña vista únicamente en una ocasión en toda la historia del Arsenal, entre las temporadas 2007/08 y 2009/10, y que coloca a Mikel Arteta a la altura del mismísimo Arsène Wenger, entrenador del cuadro londinense por aquel entonces. En cuartos, por cierto, se medirá esta vez al Sporting CP en busca de unas semifinales de Champions que parecen más cerca que nunca.

Pero antes de embarcarse en esa nueva misión europea, la primera gran final para Mikel Arteta aparece ya en el horizonte. Este mismo domingo, Arsenal y Manchester City se ven las caras en un duelo que nada tendrá que ver con la lucha que mantienen en la competición doméstica, sino que tendrá como premio el primer título de la temporada: la Carabao Cup.

Cuatro títulos en juego

El desgaste de la Champions es más que evidente, pero el calendario apremia y no hay tiempo para descansos, por lo que Arteta y Guardiola pondrán toda la carne en el asador en busca de conquistar una Copa de la Liga (EFL Cup) que podría afectar, al menos en cuanto a sensaciones y moral, al sprint final por la Premier, donde a falta de siete jornadas el Arsenal le saca 9 puntos a un Manchester City que cuenta con un partido menos.

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Con la temporada llegando a su recta final, nadie sabe hasta dónde puede llegar este Arsenal de Mikel Arteta, pero lo que sí parece claro es que es candidato a conquistar todos los títulos posibles, empezando por una Premier League que tiene muy de cara, continuando por las dos Copas inglesas y finalizando con una Champions League donde se erigen como uno de los grandes favoritos.