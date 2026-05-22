Mikel Arteta, sobre su mujer Lorena Bernal (45 años): "Sin ella, nada de esto habría sucedido"

Nadie lo había conseguido, pero Mikel Arteta rompió un récord tras ganar con el Arsenal la Premier League, ya que se convirtió en el primer entrenador en ganar el título con un club en el que también jugó en dicha competición. Y no solo se va a conformar con eso, pues su mente ya está focalizada en el próximo 30 de mayo, cuando se disputará la final de la Champions League.

No lo tendrá nada fácil ante el Paris Saint-Germain, pero tiene claro que puede hacerle daño al equipo de Luis Enrique. Para tener opciones de ganar la final, es consciente de que, especialmente a nivel defensivo, el equipo 'gunner' debe ser impecable, como ya lo ha ido demostrando durante este último año.

El éxito de Arteta, en parte, es gracias a su pareja, Lorena Bernal. El entrenador español se casó con la modelo argentina en 2010, justo el año en que se mudaron a Inglaterra. Anteriormente, Bernal mostró interés por el modelaje, el arte dramático y el doblaje, donde llegó a protagonizar papeles en series de televisión como 'Aída' o 'El Comisario'.

Sin embargo, cuando fue madre, decidió apartar su vida pública y dedicarse al cuidado de sus hijos, aceptando únicamente los trabajos con los que realmente se siente identificada.

Mikel Artetan, entrenador del Arsenal / EFE

Son padres de tres hijos. El mayor se llama Gabriel y nació en 2009; el segundo es Daniel, que nació en 2012; mientras que el último es Oliver, en 2015.

En una entrevista, el técnico 'gunner' desveló que su pareja es fundamental para entender su éxito: "Ella necesita entender que, sin ella, nada de esto habría sucedido, sin ninguna duda".

"Bernal es la persona y la razón por la que he mantenido mi compostura, mi confianza en mí mismo y mi energía al nivel que se requería para hacer lo que hemos logrado", dijo a Sky.

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