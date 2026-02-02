Mikel Arteta, sobre Merino: "Es una lesión muy rara; tendremos que seguir monitorizándola"

Este domingo saltaron todas las alarmas con la lesión de Mikel Merino. El centrocampista vasco deberá pasar por cirugía debido a una lesión en el pie que pone en riesgo su participación en el resto de la temporada y, potencialmente, en el Mundial 2026 con la selección española.

El centrocampista sufrió la lesión la semana pasada durante la derrota ante el Manchester United, y desde entonces se ha perdido los partidos contra el Kairat Almaty entre semana y el pasado sábado frente al Leeds United.

En un comunicado oficial, el Arsenal anunció que Merino será operado y permanecerá alejado de los terrenos de juego por un “periodo prolongado”. La lesión afecta a un hueso del pie derecho, y el club confía en que el jugador pueda reincorporarse a los entrenamientos antes de que concluya la temporada.

Mikel Merino, autor del primer gol del Arsenal en el partido / X

En ese sentido, Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, anunció que el centrocampista español Mikel Merino padece una fractura en el pie derecho "muy rara" y necesitará una operación quirúrgica que pone en serio peligro el resto de su temporada.

"Esperamos que salga bien, pero tiene que pasar por quirófano, que nunca es positivo. Es un jugador muy importante para nosotros y es un golpe duro", indicó Arteta en rueda de prensa, confirmando que se trata de una fractura poco frecuente. "Es una lesión muy rara. Tendremos que seguir monitorizándola", agregó el técnico español.

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal / EFE

Con la ausencia de Merino, habitual en las convocatorias de Luis de la Fuente con la selección española, Arteta admitió que el club se ve obligado a buscar alternativas antes del cierre del mercado invernal, que se producirá en pocas horas.

"Mi día de hoy va a ser un poco más ocupado de lo normal. Cuando pierdes a un jugador tan importante y estás compitiendo en cuatro competiciones, tienes que hacer todo lo posible para ver si hay alguien disponible. Si no, seguimos adelante con lo que tenemos", afirmó.