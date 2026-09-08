Mikel Arteta desvela el secreto de su éxito y el de Xabi Alonso: "La vida es impresionante"

El Arsenal ha arrancado la Premier League como terminó la pasada temporada. El conjunto dirigido por Mikel Arteta ha ganado los tres encuentros disputados hasta la fecha ante el Coventry (3-0), el Aston Villa (0-1) y el Chelsea (2-1), y el objetivo es claro: volver a conquistar el título de liga. La competición será máxima, pero el equipo 'gunner' confía en repetir la hazaña de la temporada pasada y volver a luchar por todo.

El pasado domingo, Arteta vivió un partido especial, debido a que se enfrentó ante su amigo Xabi Alonso, actual entrenador del Chelsea. La relación de amistad entre ambos se forjó desde bien pequeños, tal y como reconoció el extécnico del Real Madrid en una entrevista.

"Tuve la suerte de tener un amigo en nuestro vecindario que también estaba loco por el fútbol. Se llamaba Mikel Arteta. Cada día bajábamos con nuestros monopatines a la playa para jugar al tenis, surfear y, por supuesto, jugar al fútbol", comentó en 2024.

Por otro lado, llegó a reconocer que el entrenador del Arsenal "quizás estaba incluso más loco que yo por el fútbol. Era un poco más joven que yo y mis amigos, solo unos meses quizá, pero ya sabes cómo a esa edad siempre intentas picar a los 'más pequeños'. Pues lo intentábamos, pero él era un monstruo competitivo".

Xabi Alonso compartió vestuario con Arteta durante su juventud en la Real Sociedad / X

Al finalizar el partido, Arteta fue preguntado por su relación con el entrenador donostiarra, después de que el periodista le mostrara una fotografía de ambos cuando eran pequeños.

"¿Qué les ha traído hasta aquí, enfrentándose como entrenadores en un Arsenal-Chelsea?", le preguntó.

Mikel Arteta en el encuentro contra el Chelsea / Europa Press

Arteta se emocionó y no dudó un segundo en responderle. "Yo creo que es el lugar donde hemos nacido, la cultura que hay y los valores que nos enseñaron desde pequeños", empezó diciendo.

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"Luego, el amor por el fútbol que nos lo trasladaron nuestros padres y los entrenadores cuando éramos jóvenes, que nos invitaron a soñar. La vida es impresionante", aseguró al periodista.