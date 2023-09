Mike Phelan: "Cristiano llegó con un carácter demasiado fuerte"

El exayudante de Ferguson en el United explica la segunda etapa de Cristiano Ronaldo en el Manchester United "Cristiano presionó con fuerza, y no obtuvo mucha reacción ni respuesta, y hubo frustración"

El ayudante de Ferguson y a posteriori de Solskjaer en el Manchester United, Mike Phelan ha explicado en una entrevista en 'Sky Sports' la segunda etapa que vivió Cristiano Ronaldo en el Manchester United, dónde salió por la puerta de atrás, pese a hacer unos buenos números: "En la segunda etapa llegó más viejo y mucho más testarudo y obstinado. Pero todavía contaba con unos estándares de trabajo muy altos y era fantástico trabajar con él. Y no sólo no quería bajarlos, sino que los de otras personas subieran. Y cuando eso sucede, se pueden perder a algunas personas por el camino".

Cristiano fue tan exigente con sus compañeros que esto le creó demasiado nerviosismo en un vestuario que no lo soportó: "Cuando tratas con gente importante, importante, se trata de ellos y de dónde pueden acabar y dónde pueden llegar. Quieren mirar atrás y decir "vaya, fue un éxito". Y probablemente se dio cuenta, y no lo sé porque nunca tuve esa conversación con él, de que no podía hacerlo en el Manchester United. Así que sus retos estaban en otra parte".

En su segunda etapa, Ronaldo firmó unos números impresionantes, con 27 goles en 54 partidos, pero su salida empañó sin duda su legado en el club. La segunda etapa solo duró de 2021 a 2022, un año.