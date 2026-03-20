Miedo en el Bournemouth: ¿Se irá Iraola?

¿Será la última temporada de Andoni Iraola en el Bournemouth? El técnico de Usurbil es una leyenda en el Vitality Stadium. Desde que puso un pie en Inglaterra, en verano de 2023, Iraola fue enamorando a los 'cherries', como hizo anteriormente en el Rayo Vallecano. Este verano termina su contrato con el equipo inglés.

El técnico guipuzcoano ha cambiado la historia del Bournemouth. Construyó un equipo que hizo soñar a los suyos con alzar la voz ante el 'Big Six' y demostró que su buena mano es capaz de paliar hasta las bajas más duras, como las de Kepa, Zabarnyi, Huijsen y Semenyo, todas salidas de esta temporada.

Iraola está dejando huella en el Bournemouth / EFE

Iraola está muy cómodo en tierras británicas, donde además ha establecido récords importantes en el club. Pero como en casa, en ningún sitio. Leyenda del Athletic Club como jugador, donde disputó más de 500 partidos, la salida de Ernesto Valverde a final de curso podría abrirle la puerta de San Mamés. Una tentación muy fuerte para un técnico que aún no ha renovado. Según Matteo Moretto, es la opción elegida por la dirección deportiva del Athletic Club y tanto el presidente Jon Uriarte como el vestuario estarían encantados con su regreso a casa.

Rumores a un lado, su Bournemouth aún tiene opciones de terminar la temporada en posiciones de competición europea, especialmente después de empatar ante el Manchester United en un movido partido que acogió el Vitality Stadium.

El equipo de Carrick se adelantó desde los once metros gracias a Bruno Fernandes, que no falló la pena máxima que provocó Matheus Cunha, claramente derribado con un agarrón de Alex Jiménez, pero los 'cherries' reaccionaron rápido con un golazo de Ryan Christie: un pase a la red ajustadísimo desde la frontal.

Harry Maguire respondió rápido tras un saque de esquina para volver a adelantar a un Manchester United que sigue en la tercera plaza de la Premier, pero el Bournemouth no iba a dejar escapar puntos tan fácilmente, y tras un misil de Scott directo al larguero, el central inglés vio la roja tras frenar a un Evanilson que ya pisaba área, y Kroupi puso las tablas desde el punto de penalti.