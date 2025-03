Michail Antonio: "Estuve a punto de morir en el accidente de coche"

Michail Antonio hizo saltar todas las alarmas el pasado siete de diciembre tras sufrir un grave accidente de coche. El delantero del West Ham tuvo que ser trasladado al hospital en helicóptero y su vehículo quedó en completamente siniestrado.

Al día siguiente, el atacante jamaicano se sometió a una cirugía por una fractura en una extremidad inferior y, en estos momentos, sigue recuperándose para volver a los terrenos de juego cuanto antes. Un susto que pudo acabar en tragedia.

Ahora, ya meses después del incidente, Michail Antonio se sinceró sobre todo lo vivido en una entrevista en la 'BBC'. El futbolista del West Ham siente que le han dado "otra oportunidad en la vida" después de estar "cerca de morir".

Antonio afirmó que no recuerda "nada" del accidente, aunque "durante todo el proceso me dijeron que estaba despierto y que hablaba con todo el mundo". Asimismo, el jugador jamaicano se defendió ante las acusaciones por el accidente. "Volvía de entrenar y, en fin, nunca he consumido drogas. He dicho que me gusta beber. Pero en esta situación, no había drogas ni alcohol. Eso ha sido descartado y confirmado por la policía".

Antonio también admitió la importancia de la terapia en su recuperación: "No lo habría procesado en absoluto, o lo que habría hecho habría sido reprimirlo y haberme enojado o haberme vuelto agresivo".

A pesar de las importantes consecuencias, tanto físicas como mentales, del accidente, el delantero del West Ham deja claro que volverá a disputar minutos al máximo nivel. "Sí, 100 %. Volveré a jugar", comentó.