Michael Owen confía en el Liverpool si fichan a Barcola: "Podrán aspirar al título"

El Liverpool cerró un curso 25-26 de manera decepcionante tras no ser capaz de levantar ningún título, lo que supuso el fin de la era de Arne Slot al frente del conjunto 'red'. Así, de la mano de Andoni Iraola, la intención es iniciar una nueva etapa que permita competir por todos los títulos y replicar los grandes éxitos del pasado reciente.

Tras haber cerrado las incorporaciones de Jérémy Jacquet, Víctor Muñoz, Ifeanyi Ndukwe, Samuel Martínez y Ronald Araújo, el gran objetivo para reforzar la plantilla de los de Anfield pasa por acometer la llegada de Bradley Barcola, extremo francés del Paris Saint-Germain que estaría cerca de cambiar de club. De esta manera, la ilusión entre los seguidores del conjunto inglés se dispara, mientras que grandes leyendas del club valoran la posibilidad del fichaje. Es el caso de Michael Owen, quien ha comentado que el movimiento podría cambiar la realidad del conjunto de Merseyside.

"Si consiguen fichar a Bradley Barcola y además reforzar la plantilla..."

Michael Owen se convirtió en uno de los grandes emblemas del Liverpool gracias a haber ganado una Copa de la UEFA, una FA Cup, dos Copas de la Liga, una Supercopa de Europa y una Supercopa de Inglaterra, además de lograr el máximo trofeo individual en 2001, cuando ganó el Balón de Oro. Ahora, ya retirado, el exfutbolista acostumbra a dar su opinión sobre la actualidad del conjunto inglés, y la opción de Bradley Barcola no ha sido la excepción. "Si consiguen fichar a Bradley Barcola y además reforzar la plantilla con más profundidad y calidad, entonces sí que podran optar al título", expone Owen.

Además, el exfutbolista también valoró el proyecto con el nuevo entrenador: "Iraola aporta mucha ilusión por cómo jugaba el Bournemouth, pero el Liverpool es un club mucho más grande y la presión aumenta". Por lo tanto, según la opinión del mítico delantero, en caso de que se termine concretando el movimiento de la estrella gala al Liverpool, Barcola podría convertirse en la pieza clave para mejorar la competitividad de la plantilla.

Bradley Barcola, jugador del Paris Saint-Germain / X

Por su parte, el presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi evitó posicionarse de manera clara respecto al futuro del, por ahora, jugador de su equipo. "No puedo decirlo hoy. Lo que puedo decir hoy es que es jugador del PSG", comentó el dirigente qatarí.