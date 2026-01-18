El ‘método Rosenior’ divide a Inglaterra entre el cachondeo y la admiración… a base de piezas de LEGO

La era Enzo Maresca ya es pasado en un Chelsea que se encomendó al entrenador de su ‘filial’, por llamarlo de alguna manera. Liam Rosenior, técnico de tan solo 41 años que estaba entrenando al Estrasburgo francés, equipo perteneciente a BlueCo, conglomerado que también posee el cuadro ‘blue’, fue el elegido por Todd Boehly para continuar con su proyecto en Londres.

El preparador londinense, que firmó un contrato hasta 2032, tuvo un primer contacto decepcionante con el equipo. Presenció en directo desde el palco de Craven Cottage la derrota de su nuevo equipo ante el Fulham (el partido lo dirigió el interino Calum McFarlane) y no tomó el mando del mismo hasta el partido contra el Charlton, que saldó con goleada (1-5).

Rosenior, en el palco de Craven Cottage / Dave Shopland / AP

Antes de eso, el ex del Estrasburgo quiso dejar claro en su primera rueda de prensa que él sería el encargado de tomar todas las decisiones y se mostró seguro de sus posibilidades en Stamford Bridge, pese a asegurar que “la presión en el Chelsea está presente desde el primer día”. Por ello, un reportaje del 'Daily Mail' ha sorprendido a toda Inglaterra por algunas de las nuevas normas que ha implementado en el conjunto ‘blue’.

Conexiones dentro y fuera del campo

El entrenador inglés considera fundamental crear conexiones fuera del terreno de juego para fortalecer la asociación entre futbolistas dentro de él. También considera que las reuniones de equipo deben ser cortas pero directas, con la finalidad de mantener una moral alta y entusiasta en el vestuario. ¿Y cómo pretende lograrlo? Con distintas actividades, algunas de ellas bastante peculiares.

Rosenior invita a todos sus jugadores a dar su opinión sobre decisiones tácticas, para hacerlos sentir partícipes del equipo en todo momento. También evita usar guantes para que lo escuchen aplaudir cuando hacen algo bien en los entrenamientos. Y lo que más ha llamado la atención: ha organizado competiciones de construcciones de Lego para que sus jugadores se conozcan mejor y refuercen su relación de manera distendida.

Liam Rosenior, durante un partido con el Chelsea / EFE

En tierras británicas, sus métodos han despertado reacciones de todo tipo. Algunos los alaban. Otros los usan en tono de burla. Sea como fuere, Rosenior, quien ha asegurado sentirse “como en casa” por lo “bien acogido que está”, no ha empezado del todo mal en el Chelsea. Aunque, como bien saben, solo el tiempo tiene la respuesta.