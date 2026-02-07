Ni Pep Guardiola ni Arteta: el método Carrick asusta en la Premier

A este Manchester United lo han cambiado. Es otro. En cuestión de semanas, Michael Carrick ha convertido a un equipo débil y abocado al fracaso en otro imbatible y capaz de buscarle las cosquillas -y encontrarlas- tanto al Manchester City como al Arsenal. La tercera victoria consecutiva llegó el pasado fin de semana, frente al Fulham. "Que pase el siguiente", pensarán los 'red devils'.

Pero nada es casualidad en Old Trafford. Los que ya le conocían sabían que el lavado de cara que iba a sufrir el United con Carrick iba a ser más que evidente. Y no ha tardado nada en demostrarlo. El técnico de Wallsend implementó desde su llegada una metodología de trabajo que, vistos los resultados, parece funcionar a la perfección y asusta a cualquiera que se le cruce en su camino. Lástima que al United solo le quede competir por asentarse en las plazas europeas en la Premier.

Eliminado del resto de competiciones antes de la llegada del nuevo entrenador, el próximo rival mancuniano será el Tottenham de Thomas Frank (13.30 horas), que podría recibir la patada definitiva que suponga su destitución de los Spurs en caso de no cosechar la victoria frente al mejor equipo de la Premier League en lo que llevamos de año 2026.

Michael Carrick, técnico del Manchester United / Dave Thompson

¿Cómo se explican entonces las tres victorias consecutivas que han impulsado al United en la tabla? La respuesta es bien sencilla: manteniendo al vestuario enchufado y a muerte con el entrenador. Por eso funciona el 'método Carrick', que le ha dado más importancia a la parte mental de los jugadores sin importar que la pelota entre o no. Y de momento está entrando.

El método Carrick

Desde el primer día de trabajo, Carrick modificó muchas de las reglas que estableció Erik ten Hag en su día y que en su amplia mayoría fueron recogidas también por Rúben Amorim. La primera gran medida del inglés fue la de conceder un día libre a la plantilla el día después de los partidos, independientemente del resultado. Con los anteriores entrenadores, el grupo debía ejercitarse siempre al día siguiente en una sesión de recuperación, mientras que los suplentes debían completar una sesión entera.

Los medios ingleses también aseguran que los entrenamientos están a otro nivel, más digno de un club del Big Six de la Premier League. Pese a que las sesiones han sido acortadas, la intensidad de trabajo ha aumentado considerablemente, además de enfatizar el trabajo individual con futbolistas específicos.

Según 'The Sun', son los exjugadores Jonathan Woodgate y Jonny Evans los miembros del staff de Carrick encargados de ayudar a los centrales a mejorar su técnica, mientras que durante los partidos -a los que el equipo llega con menos antelación que con un Ten Hag que los citaba cuatro horas antes- ellos mismos mantienen contacto constantemente con los analistas situados en las cabinas de los estadios.